В Кишиневе задержали организаторов протеста на пути следования Блинкена
Полиция задержала участников протеста против поездки Блинкена
© SputnikАктивист из Гагаузии Михаил Влах задержан на антивоенной акции в Кишиневе
© Sputnik
Активист из Гагаузии Михаил Влах задержан на антивоенной акции в Кишиневе
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что задержала в среду участников антивоенного протеста, которые пытались заблокировать проезжую часть на въезде в Кишинев, где должен проехать прибывший в страну госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее в госдепе США сообщили, что с 28 по 31 мая Блинкен совершит официальные визиты в Молдавию и Чехию. Самолет с Блинкеном приземлился в аэропорту Кишинева примерно в 14 часов по Москве. На въезде в Кишинев группа граждан устроила акцию протеста с призывом не втягивать Молдавию в военный конфликт.
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"В контексте действий, проведенных на въезде в столицу (Ворота города) по намеренному блокированию бульвара Дачия (дорога из аэропорта в столицу - ред.) группой лиц, инспекторат полиции заявляет, что они грубо проигнорировали решение мэрии Кишинева и требования полиции не перекрывать проезжую часть, из-за чего организаторы были доставлены в инспекторат полиции для документирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В полиции отметили, что участниками акции протеста стали представители запрещенной в стране партии "Шор", а также жители Гагаузской автономии, которые специально приехали в столицу.
По сообщению местных СМИ, среди задержанных есть и советник главы Гагаузской автономии Михаил Влах.
Ранее в столице прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий.
В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.
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