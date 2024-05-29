https://ria.ru/20240529/kishinev-1949119292.html

В Кишиневе задержали организаторов протеста на пути следования Блинкена

В Кишиневе задержали организаторов протеста на пути следования Блинкена - РИА Новости, 29.05.2024

В Кишиневе задержали организаторов протеста на пути следования Блинкена

Полиция Молдавии сообщила, что задержала в среду участников антивоенного протеста, которые пытались заблокировать проезжую часть на въезде в Кишинев, где должен РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:06

2024-05-29T14:06

2024-05-29T14:59

кишинев

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сша

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возрождение

нато

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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что задержала в среду участников антивоенного протеста, которые пытались заблокировать проезжую часть на въезде в Кишинев, где должен проехать прибывший в страну госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее в госдепе США сообщили, что с 28 по 31 мая Блинкен совершит официальные визиты в Молдавию и Чехию. Самолет с Блинкеном приземлился в аэропорту Кишинева примерно в 14 часов по Москве. На въезде в Кишинев группа граждан устроила акцию протеста с призывом не втягивать Молдавию в военный конфликт."В контексте действий, проведенных на въезде в столицу (Ворота города) по намеренному блокированию бульвара Дачия (дорога из аэропорта в столицу - ред.) группой лиц, инспекторат полиции заявляет, что они грубо проигнорировали решение мэрии Кишинева и требования полиции не перекрывать проезжую часть, из-за чего организаторы были доставлены в инспекторат полиции для документирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.В полиции отметили, что участниками акции протеста стали представители запрещенной в стране партии "Шор", а также жители Гагаузской автономии, которые специально приехали в столицу.По сообщению местных СМИ, среди задержанных есть и советник главы Гагаузской автономии Михаил Влах.Ранее в столице прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий.В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20231203/moldaviya-1913440516.html

кишинев

молдавия

сша

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кишинев, в мире, молдавия, сша, майя санду, энтони блинкен, возрождение, нато