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США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море - РИА Новости, 29.05.2024
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06:13 29.05.2024 (обновлено: 07:10 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/khusity-1949041015.html
США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море
США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море - РИА Новости, 29.05.2024
США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:13
2024-05-29T07:10
в мире
красное море
сана
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море. "Между 12.05 и 13.40 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) 28 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена по Красному морю. Торговое судно Laax, принадлежащий Греции, которое шло под флагом Маршалловых островов сухогруз с греческой командой, сообщило, что три ракеты попали в него, но судно продолжило плавание. Суда США, коалиции, а также торговые суда не сообщали о повреждениях и ранениях экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте командования в сети X. Командование также сообщило, что в период с 10.04 до 13.30 по времени Саны силы CENTCOM успешно уничтожили над Красным морем "пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Йемена", контролируемой хуситами. Беспилотники представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе, говорится в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240515/rakety-1946172296.html
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в мире, красное море, сана, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Сана, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море

CENTCOM: хуситы ракетами атаковали торговое судно в Красном море

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море.
"Между 12.05 и 13.40 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) 28 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена по Красному морю. Торговое судно Laax, принадлежащий Греции, которое шло под флагом Маршалловых островов сухогруз с греческой командой, сообщило, что три ракеты попали в него, но судно продолжило плавание. Суда США, коалиции, а также торговые суда не сообщали о повреждениях и ранениях экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте командования в сети X.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Хуситы выпустили ракеты по эсминцу США в Красном море
15 мая, 15:47
Командование также сообщило, что в период с 10.04 до 13.30 по времени Саны силы CENTCOM успешно уничтожили над Красным морем "пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Йемена", контролируемой хуситами. Беспилотники представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе, говорится в сообщении.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Американский эсминец USS Laboon - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море
30 апреля, 07:12
 
В миреКрасное мореСанаЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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