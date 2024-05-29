https://ria.ru/20240529/khusity-1949041015.html

США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море

США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море - РИА Новости, 29.05.2024

США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T06:13

2024-05-29T06:13

2024-05-29T07:10

в мире

красное море

сана

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море. "Между 12.05 и 13.40 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) 28 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена по Красному морю. Торговое судно Laax, принадлежащий Греции, которое шло под флагом Маршалловых островов сухогруз с греческой командой, сообщило, что три ракеты попали в него, но судно продолжило плавание. Суда США, коалиции, а также торговые суда не сообщали о повреждениях и ранениях экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте командования в сети X. Командование также сообщило, что в период с 10.04 до 13.30 по времени Саны силы CENTCOM успешно уничтожили над Красным морем "пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Йемена", контролируемой хуситами. Беспилотники представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе, говорится в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240515/rakety-1946172296.html

https://ria.ru/20240430/khusity-1943102644.html

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в мире, красное море, сана, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году