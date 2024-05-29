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Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете - РИА Новости, 29.05.2024
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09:37 29.05.2024 (обновлено: 16:28 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kheyli-1949057220.html
Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете
Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете - РИА Новости, 29.05.2024
Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете
В соцсетях раскритиковали экс-постпреда США при ООН Никки Хейли за надпись на израильском снаряде, пишет Newsweek. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:37
2024-05-29T16:28
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В соцсетях раскритиковали экс-постпреда США при ООН Никки Хейли за надпись на израильском снаряде, пишет Newsweek.На этой неделе она посетила южные поселения Израиля, разрушенные ХАМАС в день атаки 7 октября, и оставила несколько слов поддержки ЦАХАЛ на боеприпасе калибра 155 миллиметров. Политик написала "Покончите с ними! Америка любит Израиль всегда". Фотографии с ней выложил в соцсети X депутат израильского кнессета (парламента) партии "Ликуд" Дани Данон."Фотографии с надписью (сделанной Хейли. — Прим. ред.) из нескольких слов на израильских артиллерийских снарядах распространились по социальным сетям и вызвали возмущение", — отметило издание.Представитель палестинского движения ХАМАС Басем Наим прокомментировал в беседе с Newsweek действия Хейли."Что за люди те, кто строит свою политическую карьеру за счет останков жертв?" — заявил он.В свою очередь, совладелец израильской организации "Стоим вместе" Алон Ли Грин назвал поступок Хейли отвратительным, а американский активист Омар Сулейман охарактеризовал его как "моральное разложение. По его словам, "пока американцы наблюдают, как Израиль заживо сжигает сектор Газа", политик "пишет любовные записки на бомбах, падающих на мирных жителей".
https://ria.ru/20240529/posolstvo-1949028229.html
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в мире, израиль, сша, никки хейли, омар сулейман, данни данон, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ликуд, америка
В мире, Израиль, США, Никки Хейли, Омар Сулейман, Данни Данон, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ликуд, Америка
Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете

В соцсетях раскритиковали Никки Хейли за надпись на израильском снаряде

© Фото : Team Nikki Haley/XНикки Хейли подписывает снаряд израильской армии "Покончите с ними!"
Никки Хейли подписывает снаряд израильской армии Покончите с ними! - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Team Nikki Haley/X
Никки Хейли подписывает снаряд израильской армии "Покончите с ними!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В соцсетях раскритиковали экс-постпреда США при ООН Никки Хейли за надпись на израильском снаряде, пишет Newsweek.
На этой неделе она посетила южные поселения Израиля, разрушенные ХАМАС в день атаки 7 октября, и оставила несколько слов поддержки ЦАХАЛ на боеприпасе калибра 155 миллиметров. Политик написала "Покончите с ними! Америка любит Израиль всегда". Фотографии с ней выложил в соцсети X депутат израильского кнессета (парламента) партии "Ликуд" Дани Данон.
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"Фотографии с надписью (сделанной Хейли. — Прим. ред.) из нескольких слов на израильских артиллерийских снарядах распространились по социальным сетям и вызвали возмущение", — отметило издание.
Представитель палестинского движения ХАМАС Басем Наим прокомментировал в беседе с Newsweek действия Хейли.
«
"Что за люди те, кто строит свою политическую карьеру за счет останков жертв?" — заявил он.
В свою очередь, совладелец израильской организации "Стоим вместе" Алон Ли Грин назвал поступок Хейли отвратительным, а американский активист Омар Сулейман охарактеризовал его как "моральное разложение. По его словам, "пока американцы наблюдают, как Израиль заживо сжигает сектор Газа", политик "пишет любовные записки на бомбах, падающих на мирных жителей".
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В миреИзраильСШАНикки ХейлиОмар СулейманДанни ДанонХАМАСООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛикудАмерика
 
 
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