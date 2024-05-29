https://ria.ru/20240529/kheyli-1949057220.html

Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете

Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете - РИА Новости, 29.05.2024

Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете

В соцсетях раскритиковали экс-постпреда США при ООН Никки Хейли за надпись на израильском снаряде, пишет Newsweek. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:37

2024-05-29T09:37

2024-05-29T16:28

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сша

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омар сулейман

данни данон

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В соцсетях раскритиковали экс-постпреда США при ООН Никки Хейли за надпись на израильском снаряде, пишет Newsweek.На этой неделе она посетила южные поселения Израиля, разрушенные ХАМАС в день атаки 7 октября, и оставила несколько слов поддержки ЦАХАЛ на боеприпасе калибра 155 миллиметров. Политик написала "Покончите с ними! Америка любит Израиль всегда". Фотографии с ней выложил в соцсети X депутат израильского кнессета (парламента) партии "Ликуд" Дани Данон."Фотографии с надписью (сделанной Хейли. — Прим. ред.) из нескольких слов на израильских артиллерийских снарядах распространились по социальным сетям и вызвали возмущение", — отметило издание.Представитель палестинского движения ХАМАС Басем Наим прокомментировал в беседе с Newsweek действия Хейли."Что за люди те, кто строит свою политическую карьеру за счет останков жертв?" — заявил он.В свою очередь, совладелец израильской организации "Стоим вместе" Алон Ли Грин назвал поступок Хейли отвратительным, а американский активист Омар Сулейман охарактеризовал его как "моральное разложение. По его словам, "пока американцы наблюдают, как Израиль заживо сжигает сектор Газа", политик "пишет любовные записки на бомбах, падающих на мирных жителей".

https://ria.ru/20240529/posolstvo-1949028229.html

https://ria.ru/20240528/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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