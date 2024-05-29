https://ria.ru/20240529/kherson-1949050377.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поражена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поражена инфраструктура - РИА Новости, 29.05.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поражена инфраструктура

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин Telegram-канале утверждает, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:42

2024-05-29T08:42

2024-05-29T08:43

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херсонская область

дмитрий песков

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днепр (город)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин Telegram-канале утверждает, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Прокудин сообщил, что регион подвергся в ночь на среду ударам, в результате чего "были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры, сельхозпредприятие". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, днепр (город)