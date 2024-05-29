https://ria.ru/20240529/kharkov-1949163314.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 29.05.2024
В Харькове прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:14
2024-05-29T16:14
2024-05-29T16:14
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит уже более трех часов. "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в среду о взрыве в Харькове сообщал мэр города Игорь Терехов.
https://ria.ru/20240417/chernigov-1940519794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове после воздушной тревоги прогремела серия взрывов