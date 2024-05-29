https://ria.ru/20240529/kharkov-1949163314.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 29.05.2024

В Харькове прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:14

2024-05-29T16:14

2024-05-29T16:14

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит уже более трех часов. "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в среду о взрыве в Харькове сообщал мэр города Игорь Терехов.

https://ria.ru/20240417/chernigov-1940519794.html

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, харьковская область