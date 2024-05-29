https://ria.ru/20240529/khamas-1949157848.html

В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС

В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС - РИА Новости, 29.05.2024

В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС

Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:50

2024-05-29T15:50

2024-05-29T16:05

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым выразило надежду на его скорейшее освобождение.Во вторник группировка "Исламский джихад" опубликовал видеоролик с россиянином Александром Труфановым, у которого также есть гражданство Израиля. Такая практика публикаций видео с заложниками распространена палестинскими группировками в рамках стратегии психологического террора. В 30-секундном ролике с наложенными визуальными эффектами Труфанов обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми". Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа. Мама, бабушка и невеста Александра Труфанова, которые ранее были освобождены из плена ХАМАС, записали ответное видеообращение, выразив надежду, что скоро увидят его."В связи с публикацией 28 мая видеоролика с участием гражданина России и Израиля А. В. Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа, хотели бы отметить следующее. После трагических событий 7 октября 2023 года посольство России в Израиле поддерживает постоянную связь с семьями всех находящихся в заложниках российских граждан, в том числе с мамой, бабушкой и невестой А. В. Труфанова. Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время", - говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.В посольстве отметили, что Россия самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников.В российской дипломатической миссии напомнили, что благодаря последовательным усилиям руководства МИД России и дипломатов в тесном сотрудничестве с израильской стороной осенью 2023 года удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан - Рона Кривого, Елены Труфановой и Ирины Тати, а также нескольких граждан Израиля.

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20240309/zalozhniki-1932066546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, израиль, хамас, исламский джихад, тель-авив