Рейтинг@Mail.ru
В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 29.05.2024 (обновлено: 16:05 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/khamas-1949157848.html
В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС
В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС - РИА Новости, 29.05.2024
В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС
Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:50
2024-05-29T16:05
в мире
россия
израиль
хамас
исламский джихад
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949051566_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_16b9f200f072db093a3629fdefab4ce0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым выразило надежду на его скорейшее освобождение.Во вторник группировка "Исламский джихад" опубликовал видеоролик с россиянином Александром Труфановым, у которого также есть гражданство Израиля. Такая практика публикаций видео с заложниками распространена палестинскими группировками в рамках стратегии психологического террора. В 30-секундном ролике с наложенными визуальными эффектами Труфанов обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми". Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа. Мама, бабушка и невеста Александра Труфанова, которые ранее были освобождены из плена ХАМАС, записали ответное видеообращение, выразив надежду, что скоро увидят его."В связи с публикацией 28 мая видеоролика с участием гражданина России и Израиля А. В. Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа, хотели бы отметить следующее. После трагических событий 7 октября 2023 года посольство России в Израиле поддерживает постоянную связь с семьями всех находящихся в заложниках российских граждан, в том числе с мамой, бабушкой и невестой А. В. Труфанова. Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время", - говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.В посольстве отметили, что Россия самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников.В российской дипломатической миссии напомнили, что благодаря последовательным усилиям руководства МИД России и дипломатов в тесном сотрудничестве с израильской стороной осенью 2023 года удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан - Рона Кривого, Елены Труфановой и Ирины Тати, а также нескольких граждан Израиля.
https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html
https://ria.ru/20240309/zalozhniki-1932066546.html
россия
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949051566_87:0:979:669_1920x0_80_0_0_f789867c33973e14d2db7fd0e11259bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, хамас, исламский джихад, тель-авив
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, Исламский джихад, Тель-Авив
В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС

Посольство в Израиле надеется на освобождение Труфанова и других заложников

© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
© Посольство Израиля в России/Telegram
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым выразило надежду на его скорейшее освобождение.
Во вторник группировка "Исламский джихад" опубликовал видеоролик с россиянином Александром Труфановым, у которого также есть гражданство Израиля. Такая практика публикаций видео с заложниками распространена палестинскими группировками в рамках стратегии психологического террора. В 30-секундном ролике с наложенными визуальными эффектами Труфанов обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми". Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа. Мама, бабушка и невеста Александра Труфанова, которые ранее были освобождены из плена ХАМАС, записали ответное видеообращение, выразив надежду, что скоро увидят его.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника
18 мая, 20:41
"В связи с публикацией 28 мая видеоролика с участием гражданина России и Израиля А. В. Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа, хотели бы отметить следующее. После трагических событий 7 октября 2023 года посольство России в Израиле поддерживает постоянную связь с семьями всех находящихся в заложниках российских граждан, в том числе с мамой, бабушкой и невестой А. В. Труфанова. Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время", - говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.
В посольстве отметили, что Россия самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников.
В российской дипломатической миссии напомнили, что благодаря последовательным усилиям руководства МИД России и дипломатов в тесном сотрудничестве с израильской стороной осенью 2023 года удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан - Рона Кривого, Елены Труфановой и Ирины Тати, а также нескольких граждан Израиля.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Офис Нетаньяху считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам
9 марта, 20:10
 
В миреРоссияИзраильХАМАСИсламский джихадТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала