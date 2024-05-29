В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС
Посольство в Израиле надеется на освобождение Труфанова и других заложников
© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым выразило надежду на его скорейшее освобождение.
Во вторник группировка "Исламский джихад" опубликовал видеоролик с россиянином Александром Труфановым, у которого также есть гражданство Израиля. Такая практика публикаций видео с заложниками распространена палестинскими группировками в рамках стратегии психологического террора. В 30-секундном ролике с наложенными визуальными эффектами Труфанов обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми". Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа. Мама, бабушка и невеста Александра Труфанова, которые ранее были освобождены из плена ХАМАС, записали ответное видеообращение, выразив надежду, что скоро увидят его.
"В связи с публикацией 28 мая видеоролика с участием гражданина России и Израиля А. В. Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа, хотели бы отметить следующее. После трагических событий 7 октября 2023 года посольство России в Израиле поддерживает постоянную связь с семьями всех находящихся в заложниках российских граждан, в том числе с мамой, бабушкой и невестой А. В. Труфанова. Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время", - говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.
В посольстве отметили, что Россия самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников.
В российской дипломатической миссии напомнили, что благодаря последовательным усилиям руководства МИД России и дипломатов в тесном сотрудничестве с израильской стороной осенью 2023 года удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан - Рона Кривого, Елены Труфановой и Ирины Тати, а также нескольких граждан Израиля.