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В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 29.05.2024
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09:01 29.05.2024 (обновлено: 09:55 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kareliya-1949052401.html
В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки
В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 29.05.2024
В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, которые подозреваются в даче взятки в крупном... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:01
2024-05-29T09:55
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, которые подозреваются в даче взятки в крупном размере, они задержаны, сообщает республиканское СУСК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летнего сына. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, по местам проживания подозреваемых проведены обыски, они задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Как пишет ряд местных СМИ, речь идет о депутате Заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артеме.
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происшествия, россия, республика карелия
Происшествия, Россия, Республика Карелия
В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки

Депутата Заксобрания Карелии и его сына задержали по подозрению в даче взятки

© Фото : СУ СК России по Республике Карелия/TelegramВзятка, найденная при задержании депутата Законодательного собрания Карелии и его сына
Взятка, найденная при задержании депутата Законодательного собрания Карелии и его сына - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Карелия/Telegram
Взятка, найденная при задержании депутата Законодательного собрания Карелии и его сына
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, которые подозреваются в даче взятки в крупном размере, они задержаны, сообщает республиканское СУСК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летнего сына. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, по местам проживания подозреваемых проведены обыски, они задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.
Как пишет ряд местных СМИ, речь идет о депутате Заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артеме.
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