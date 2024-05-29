https://ria.ru/20240529/kareliya-1949052401.html

В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки

В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 29.05.2024

В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, которые подозреваются в даче взятки в крупном... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:01

2024-05-29T09:01

2024-05-29T09:55

происшествия

россия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, которые подозреваются в даче взятки в крупном размере, они задержаны, сообщает республиканское СУСК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летнего сына. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, по местам проживания подозреваемых проведены обыски, они задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Как пишет ряд местных СМИ, речь идет о депутате Заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артеме.

https://ria.ru/20240527/fomin-1948642876.html

https://ria.ru/20240111/sk-1920672065.html

россия

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика карелия