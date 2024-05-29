В Карелии задержали депутата Заксобрания по подозрению в даче взятки
Депутата Заксобрания Карелии и его сына задержали по подозрению в даче взятки
© Фото : СУ СК России по Республике Карелия/TelegramВзятка, найденная при задержании депутата Законодательного собрания Карелии и его сына
Взятка, найденная при задержании депутата Законодательного собрания Карелии и его сына
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, которые подозреваются в даче взятки в крупном размере, они задержаны, сообщает республиканское СУСК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летнего сына. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по местам проживания подозреваемых проведены обыски, они задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.
Как пишет ряд местных СМИ, речь идет о депутате Заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артеме.
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