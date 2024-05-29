https://ria.ru/20240529/izrail-1949155085.html

Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников

Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников - РИА Новости, 29.05.2024

Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников

Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:45

2024-05-29T15:45

2024-05-29T16:08

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым пообещало впредь активно работать со всеми заинтересованными сторонами в регионе с целью скорейшего освобождения всех заложников из сектора Газа, включая троих россиян. "Намерены и впредь активно работать с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке в целях безотлагательного решения данной важнейшей гуманитарной задачи ... Российская сторона продолжает работу по скорейшему возвращению всех удерживаемых в секторе Газа граждан, в том числе наших соотечественников А. В. Труфанова, А. М. Козлова, А. Г. Лобанова", - сообщило посольство.

https://ria.ru/20240201/vstrecha-1924807011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, израиль, москва, хамас