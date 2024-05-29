https://ria.ru/20240529/izrail-1949155085.html
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников - РИА Новости, 29.05.2024
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников
Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:45
2024-05-29T15:45
2024-05-29T16:08
в мире
россия
израиль
москва
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949051566_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_16b9f200f072db093a3629fdefab4ce0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым пообещало впредь активно работать со всеми заинтересованными сторонами в регионе с целью скорейшего освобождения всех заложников из сектора Газа, включая троих россиян. "Намерены и впредь активно работать с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке в целях безотлагательного решения данной важнейшей гуманитарной задачи ... Российская сторона продолжает работу по скорейшему возвращению всех удерживаемых в секторе Газа граждан, в том числе наших соотечественников А. В. Труфанова, А. М. Козлова, А. Г. Лобанова", - сообщило посольство.
https://ria.ru/20240201/vstrecha-1924807011.html
россия
израиль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949051566_87:0:979:669_1920x0_80_0_0_f789867c33973e14d2db7fd0e11259bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, москва, хамас
В мире, Россия, Израиль, Москва, ХАМАС
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников
Посольство в Израиле пообещало активно работать над освобождением заложников