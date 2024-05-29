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Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников - РИА Новости, 29.05.2024
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15:45 29.05.2024 (обновлено: 16:08 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/izrail-1949155085.html
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников - РИА Новости, 29.05.2024
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников
Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:45
2024-05-29T16:08
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым пообещало впредь активно работать со всеми заинтересованными сторонами в регионе с целью скорейшего освобождения всех заложников из сектора Газа, включая троих россиян. "Намерены и впредь активно работать с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке в целях безотлагательного решения данной важнейшей гуманитарной задачи ... Российская сторона продолжает работу по скорейшему возвращению всех удерживаемых в секторе Газа граждан, в том числе наших соотечественников А. В. Труфанова, А. М. Козлова, А. Г. Лобанова", - сообщило посольство.
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в мире, россия, израиль, москва, хамас
В мире, Россия, Израиль, Москва, ХАМАС
Посольство в Израиле пообещало работать над освобождением заложников

Посольство в Израиле пообещало активно работать над освобождением заложников

© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
© Посольство Израиля в России/Telegram
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле после публикации палестинскими радикалами видеоролика с удерживаемым в секторе Газа российским заложником Александром Труфановым пообещало впредь активно работать со всеми заинтересованными сторонами в регионе с целью скорейшего освобождения всех заложников из сектора Газа, включая троих россиян.
"Намерены и впредь активно работать с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке в целях безотлагательного решения данной важнейшей гуманитарной задачи ... Российская сторона продолжает работу по скорейшему возвращению всех удерживаемых в секторе Газа граждан, в том числе наших соотечественников А. В. Труфанова, А. М. Козлова, А. Г. Лобанова", - сообщило посольство.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с родными и близкими гражданина РФ Александра Труфанова, который удерживается в плену в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Богданов встретился с близкими россиянина, удерживаемого в плену в Газе
1 февраля, 14:19
 
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