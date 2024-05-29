https://ria.ru/20240529/izbienie-1949231876.html

На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах

На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах - РИА Новости, 29.05.2024

На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране зафиксированы случаи избиения и пыток в тюрьмах, утверждает, что распространяемое в среду видео... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:55

2024-05-29T21:55

2024-05-29T21:55

в мире

украина

полтавская область

денис малюська

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране зафиксированы случаи избиения и пыток в тюрьмах, утверждает, что распространяемое в среду видео якобы старое. "Речь идет об одной колонии. Это Божковская колония, события там происходили в 2022 – частично в 2023 годах. Правоохранители сообщили, что там несколько (человек – ред.) бьют заключенных. Мы мгновенно отреагировали, провели расследование, передали дело в правоохранительные органы и уволили руководство колонии и сотрудников еще в июле 2023 года. Поэтому сегодняшняя новость – результат расследования", - сказал Малюська в эфире телеканала "Рада". Украинское издание "Страна" в среду опубликовало несколько видео, как утверждается, издевательств над заключенным в Божковской колонии №16 в Полтавской области. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в среду сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях в ряде регионах. Были предъявлены обвинения четырем сотрудникам Божковской исправительной колонии №16. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240220/avdeevke-1928405798.html

украина

полтавская область

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в мире, украина, полтавская область, денис малюська