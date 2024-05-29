https://ria.ru/20240529/izbienie-1949168135.html

В Алтайском крае возбудили дело об избиении детей тренером

В Алтайском крае возбудили дело об избиении детей тренером - РИА Новости, 29.05.2024

В Алтайском крае возбудили дело об избиении детей тренером

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после жалоб на избиение воспитанников тренером хоккейной команды спортшколы "Алтай", сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:31

2024-05-29T16:31

2024-05-29T16:31

происшествия

алтайский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после жалоб на избиение воспитанников тренером хоккейной команды спортшколы "Алтай", сообщило СУСК РФ по региону. "К председателю СК России Александру Ивановичу Бастрыкину в его приёмную "ВКонтакте" обратилась жительница Алтайского края о несогласии с ходом установления обстоятельств истязания ее сына тренером хоккейной команды спортивной школы "Алтай". Она сообщила, что с ноября прошлого года мужчина избивает детей на занятиях, унижает их, а также подвергает жизнь и здоровье опасности на выездных соревнованиях", - говорится в сообщении. Женщина уточняет, что многочисленные обращения в профильный комитет результатов не принесли. Тренер продолжает исполнять свои обязанности, при этом он якобы угрожает другим родителям исключением детей из команды в случае, если они обратятся в правоохранительные органы. "В СУСК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело. Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК России по Алтайскому краю Игоря Владимировича Колесниченко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в следственном управлении.

https://rsport.ria.ru/20240510/dagestana-1945103392.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)