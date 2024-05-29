https://ria.ru/20240529/istochnik-1949154244.html

Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму

Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму - РИА Новости, 29.05.2024

Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму

Бывшие министры, которые не вошли в новый состав правительства, могут избираться в Госдуму, в том числе занимать посты глав комитетов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:44

2024-05-29T15:44

2024-05-29T15:44

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывшие министры, которые не вошли в новый состав правительства, могут избираться в Госдуму, в том числе занимать посты глав комитетов, сообщил РИА Новости источник. "Председатель Госдумы (Вячеслав Володин) сказал в начале заседания (в закрытой части), что бывшие министры, которые не вошли в состав нового кабмина, могут избраться в Госдуму и занять посты глав комитетов", - сказал источник.

https://ria.ru/20240521/utverzhdenie-1947540437.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф