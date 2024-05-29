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Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму - РИА Новости, 29.05.2024
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15:44 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949154244.html
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму - РИА Новости, 29.05.2024
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму
Бывшие министры, которые не вошли в новый состав правительства, могут избираться в Госдуму, в том числе занимать посты глав комитетов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:44
2024-05-29T15:44
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывшие министры, которые не вошли в новый состав правительства, могут избираться в Госдуму, в том числе занимать посты глав комитетов, сообщил РИА Новости источник. "Председатель Госдумы (Вячеслав Володин) сказал в начале заседания (в закрытой части), что бывшие министры, которые не вошли в состав нового кабмина, могут избраться в Госдуму и занять посты глав комитетов", - сказал источник.
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму

Бывшие министры могут избираться в Госдуму, в том числе в комитеты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывшие министры, которые не вошли в новый состав правительства, могут избираться в Госдуму, в том числе занимать посты глав комитетов, сообщил РИА Новости источник.
«
"Председатель Госдумы (Вячеслав Володин) сказал в начале заседания (в закрытой части), что бывшие министры, которые не вошли в состав нового кабмина, могут избраться в Госдуму и занять посты глав комитетов", - сказал источник.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Володин: некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом
21 мая, 22:44
 
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