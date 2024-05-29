https://ria.ru/20240529/istochnik-1949154244.html
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму - РИА Новости, 29.05.2024
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму
Бывшие министры, которые не вошли в новый состав правительства, могут избираться в Госдуму, в том числе занимать посты глав комитетов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:44
2024-05-29T15:44
2024-05-29T15:44
политика
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывшие министры, которые не вошли в новый состав правительства, могут избираться в Госдуму, в том числе занимать посты глав комитетов, сообщил РИА Новости источник. "Председатель Госдумы (Вячеслав Володин) сказал в начале заседания (в закрытой части), что бывшие министры, которые не вошли в состав нового кабмина, могут избраться в Госдуму и занять посты глав комитетов", - сказал источник.
https://ria.ru/20240521/utverzhdenie-1947540437.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Источник рассказал о праве бывших министров избираться в Госдуму
Бывшие министры могут избираться в Госдуму, в том числе в комитеты