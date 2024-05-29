https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
Школьницу, приподнявшую кофту при проходе через металлодетектор на ЕГЭ в Воронеже, вряд ли попросили это сделать, заявил РИА Новости источник в правительстве... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:12
2024-05-29T14:12
2024-05-29T15:04
ольга казакова
единый государственный экзамен (егэ)
происшествия
воронеж
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Школьницу, приподнявшую кофту при проходе через металлодетектор на ЕГЭ в Воронеже, вряд ли попросили это сделать, заявил РИА Новости источник в правительстве региона. "Жалоб на ситуацию от этой девушки в Минобразования региона не поступало. И я сомневаюсь, что ей приказали приподнять кофту и показать свое нижнее белье, такого просто быть не может. Вероятно, это вышло случайно", — сказал собеседник агентства.Источник подчеркнул, что в правительстве региона изучили все имеющиеся видео и не нашли ничего противоправного в отношении выпускников. Кроме того, девушки по имени Анастасия, которая жалуется в СМИ якобы по поводу нарушений, вообще нет среди тех, кто сдавал экзамен в этой школе. "И нет никаких подтверждений ее слов и слов других девушек, которых якобы заставили раздеваться", — отметил источник. По данным нескольких воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе № 62 перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" опубликовали отзыв от первого лица, автор которого рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило о проведении служебного расследования, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы сообщили Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно, из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем в соцсетях появилось видео, где девушка в белом свитере проходит через "рамку", которая, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.После вызванного историей в школе Воронежа резонанса глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила РИА Новости, что в стрессовый для школьников экзаменационный период "нужно быть особо внимательными к выпускникам и не допускать перегибов". По мнению депутата, надо изучить обстоятельства произошедшего и, если факты подтвердятся, наказать виновных и отстранить их от работы в школе.
https://ria.ru/20240522/umvd-1947606239.html
https://ria.ru/20240524/ekzameny-1948259793.html
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ольга казакова, единый государственный экзамен (егэ), происшествия, воронеж, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Ольга Казакова, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Происшествия, Воронеж, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
Жалобы девушек на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже не подтвердились
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Школьницу, приподнявшую кофту при проходе через металлодетектор на ЕГЭ в Воронеже, вряд ли попросили это сделать, заявил РИА Новости источник в правительстве региона.
«
"Жалоб на ситуацию от этой девушки в Минобразования региона не поступало. И я сомневаюсь, что ей приказали приподнять кофту и показать свое нижнее белье, такого просто быть не может. Вероятно, это вышло случайно", — сказал собеседник агентства.
Источник подчеркнул, что в правительстве региона изучили все имеющиеся видео и не нашли ничего противоправного в отношении выпускников. Кроме того, девушки по имени Анастасия, которая жалуется в СМИ якобы по поводу нарушений, вообще нет среди тех, кто сдавал экзамен в этой школе.
«
"И нет никаких подтверждений ее слов и слов других девушек, которых якобы заставили раздеваться", — отметил источник.
По данным нескольких воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе № 62 перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" опубликовали отзыв от первого лица, автор которого рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило о проведении служебного расследования, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы сообщили Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно, из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем в соцсетях появилось видео, где девушка в белом свитере проходит через "рамку", которая, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.
После вызванного историей в школе Воронежа резонанса глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова
заявила РИА Новости, что в стрессовый для школьников экзаменационный период "нужно быть особо внимательными к выпускникам и не допускать перегибов". По мнению депутата, надо изучить обстоятельства произошедшего и, если факты подтвердятся, наказать виновных и отстранить их от работы в школе.