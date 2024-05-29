https://ria.ru/20240529/ispaniya-1949182717.html
Суд Испании начал расследование против супруги премьера, пишут СМИ
Суд Испании начал расследование против супруги премьера, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
Суд Испании начал расследование против супруги премьера, пишут СМИ
Провинциальный суд Мадрида поддержал начало расследования в отношении супруги председателя правительства королевства Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:33
2024-05-29T17:33
2024-05-29T17:47
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида поддержал начало расследования в отношении супруги председателя правительства королевства Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую заподозрили в коррупции, передает в среду новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. Разбирательство против Гомес было открыто после получения жалобы от организации "Чистые руки", которая, как оказалось, составила ее исходя из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело. Однако суд Испании отклонил эту апелляцию. В конце апреля Санчес приостановил свою общественную деятельность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. В своем обращении к испанцам премьер заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом "дегуманизировать и делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны". Однако после пятидневного периода размышлений Санчес заявил, что не покинет свой пост. Он признал, что "социальная мобилизация" его сторонников и поддержка возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) повлияли на его решение. При этом премьер отметил, что "кампания по дискредитации" его и его супруги Бегоньи Гомес не прекратится.
https://radiosputnik.ru/20240528/madrid-1948989253.html
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в мире, мадрид, испания
Суд Испании начал расследование против супруги премьера, пишут СМИ
Europa Press: суд Мадрида поддержал начало расследования против жены премьера
МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида поддержал начало расследования в отношении супруги председателя правительства королевства Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую заподозрили в коррупции, передает в среду новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники.
Разбирательство против Гомес было открыто после получения жалобы от организации "Чистые руки", которая, как оказалось, составила ее исходя из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело. Однако суд Испании отклонил эту апелляцию.
В конце апреля Санчес приостановил свою общественную деятельность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. В своем обращении к испанцам премьер заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом "дегуманизировать и делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны".
Однако после пятидневного периода размышлений Санчес заявил, что не покинет свой пост. Он признал, что "социальная мобилизация" его сторонников и поддержка возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) повлияли на его решение. При этом премьер отметил, что "кампания по дискредитации" его и его супруги Бегоньи Гомес не прекратится.