https://ria.ru/20240529/ispaniya-1949182717.html

Суд Испании начал расследование против супруги премьера, пишут СМИ

Суд Испании начал расследование против супруги премьера, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024

Суд Испании начал расследование против супруги премьера, пишут СМИ

Провинциальный суд Мадрида поддержал начало расследования в отношении супруги председателя правительства королевства Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:33

2024-05-29T17:33

2024-05-29T17:47

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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида поддержал начало расследования в отношении супруги председателя правительства королевства Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую заподозрили в коррупции, передает в среду новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. Разбирательство против Гомес было открыто после получения жалобы от организации "Чистые руки", которая, как оказалось, составила ее исходя из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело. Однако суд Испании отклонил эту апелляцию. В конце апреля Санчес приостановил свою общественную деятельность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. В своем обращении к испанцам премьер заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом "дегуманизировать и делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны". Однако после пятидневного периода размышлений Санчес заявил, что не покинет свой пост. Он признал, что "социальная мобилизация" его сторонников и поддержка возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) повлияли на его решение. При этом премьер отметил, что "кампания по дискредитации" его и его супруги Бегоньи Гомес не прекратится.

https://radiosputnik.ru/20240528/madrid-1948989253.html

https://ria.ru/20240519/posol-1947066326.html

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в мире, мадрид, испания