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Воробьев: во всех соцобъектах России решен вопрос с доступом в интернет
Воробьев: во всех соцобъектах России решен вопрос с доступом в интернет - РИА Новости, 29.05.2024
Воробьев: во всех соцобъектах России решен вопрос с доступом в интернет
Вопрос с доступом в интернет решен во всех социальных объектах России, сообщил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:28
2024-05-29T20:28
2024-05-29T20:28
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московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос с доступом в интернет решен во всех социальных объектах России, сообщил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Важно, что решен вопрос с доступом в интернет всех соцобъектов в нашей стране", - сказал Воробьев в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. По его данным, сегодня все массовые социальные услуги переведены в электронный вид. "Важно отметить проактивную выплату социальных пособий и все, что связано с помощью людям и во время ковида, и сейчас, когда выплата приходит автоматически без ненужной волокиты, заявлений и справок", — добавил Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев