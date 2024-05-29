https://ria.ru/20240529/internet-1949223164.html

Воробьев: во всех соцобъектах России решен вопрос с доступом в интернет

Воробьев: во всех соцобъектах России решен вопрос с доступом в интернет - РИА Новости, 29.05.2024

Воробьев: во всех соцобъектах России решен вопрос с доступом в интернет

Вопрос с доступом в интернет решен во всех социальных объектах России, сообщил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:28

2024-05-29T20:28

2024-05-29T20:28

новости подмосковья

россия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос с доступом в интернет решен во всех социальных объектах России, сообщил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Важно, что решен вопрос с доступом в интернет всех соцобъектов в нашей стране", - сказал Воробьев в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. По его данным, сегодня все массовые социальные услуги переведены в электронный вид. "Важно отметить проактивную выплату социальных пособий и все, что связано с помощью людям и во время ковида, и сейчас, когда выплата приходит автоматически без ненужной волокиты, заявлений и справок", — добавил Воробьев.

https://ria.ru/20231003/internet-1900110915.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев