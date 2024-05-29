https://ria.ru/20240529/ii-tekhnologii-1949080859.html

Инновационные ИИ-технологии презентовали на TRANS AI 2024

Инновационные ИИ-технологии презентовали на TRANS AI 2024 - РИА Новости, 29.05.2024

Инновационные ИИ-технологии презентовали на TRANS AI 2024

Студенты профильных вузов познакомились с проектами внедрения искусственного интеллекта и беспилотных технологий на железной дороге и в автомобилях в рамках... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:08

2024-05-29T12:08

2024-05-29T12:08

технологии

россия

мади

рту мирэа

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

искусственный интеллект (ии)

наука

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Студенты профильных вузов познакомились с проектами внедрения искусственного интеллекта и беспилотных технологий на железной дороге и в автомобилях в рамках научно-практической конференции "Искусственный интеллект в дорожной отрасли – TRANS AI 2024", сообщает концерн "Телематика", который выступил организатором мероприятия совместно с АО "НИИАС" и Компанией ТрансТелеКом. Участниками конференции стали студенты ведущих вузов страны: МГУ им. М.Ю. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИТ, МАДИ, ДонГУ, РТУ МИРЭА, НИЯУ МИФИ, КГСАУ и других. Учащиеся посетили диспетчерский центр управления поездами, совершили демонстрационную поездку на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу, а также осмотрели производственную площадку компании "Эвокарго", специализирующейся в области электротранспорта, и оценили автономный электрогрузовик в действии, говорится в сообщении.Представители АО "НИИАС" рассказали студентам не только о внедрении искусственного интеллекта и беспилотных технологий, но и во время демонстрационного проезда на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу показали, как работают системы технического зрения, обнаружения препятствий на пути, девиантного поведения и других уже реализованных технологий. Они смогли увидеть работу беспилотных систем при экстренном торможении, а также сами посидели за местом машиниста и увидели воочию, что движение управляется без участия человека, рассказали в пресс-службе.В ходе экскурсии по производственной площадке "Эвокарго" участникам продемонстрировали работу производственного цеха автономного электрогрузовика и Центра управления флотом. Студенты осмотрели производственную площадку, где собираются машины. После осмотра производства прошла демонстрация работы автономного грузовика и Центра управления флотом."Перед нами как перед большой технологической компанией стоит задача вовлекать молодое поколение в технологии искусственного интеллекта и науку для развития потенциала нашей страны. В нашей профессии есть масса интересных задач, в стране есть большие глобальные проекты и большое будущее для их развития, в котором молодежь может принимать непосредственное участие. Поэтому хочу сказать, обращаясь, к молодому поколению – учитесь, стремитесь, приходите к нам работать, достойное дело в России есть для каждого", – отметил генеральный директор концерна "Телематика" Алексей Нащекин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240516/reyting-1946339518.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, мади, рту мирэа, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", искусственный интеллект (ии)