Инновационные ИИ-технологии презентовали на TRANS AI 2024
© Фото : Концерн "Телематика"Инновационные ИИ-технологии презентовали на TRANS AI 2024
© Фото : Концерн "Телематика"
Инновационные ИИ-технологии презентовали на TRANS AI 2024
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Студенты профильных вузов познакомились с проектами внедрения искусственного интеллекта и беспилотных технологий на железной дороге и в автомобилях в рамках научно-практической конференции "Искусственный интеллект в дорожной отрасли – TRANS AI 2024", сообщает концерн "Телематика", который выступил организатором мероприятия совместно с АО "НИИАС" и Компанией ТрансТелеКом.
Участниками конференции стали студенты ведущих вузов страны: МГУ им. М.Ю. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИТ, МАДИ, ДонГУ, РТУ МИРЭА, НИЯУ МИФИ, КГСАУ и других. Учащиеся посетили диспетчерский центр управления поездами, совершили демонстрационную поездку на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу, а также осмотрели производственную площадку компании "Эвокарго", специализирующейся в области электротранспорта, и оценили автономный электрогрузовик в действии, говорится в сообщении.
Представители АО "НИИАС" рассказали студентам не только о внедрении искусственного интеллекта и беспилотных технологий, но и во время демонстрационного проезда на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу показали, как работают системы технического зрения, обнаружения препятствий на пути, девиантного поведения и других уже реализованных технологий. Они смогли увидеть работу беспилотных систем при экстренном торможении, а также сами посидели за местом машиниста и увидели воочию, что движение управляется без участия человека, рассказали в пресс-службе.
В ходе экскурсии по производственной площадке "Эвокарго" участникам продемонстрировали работу производственного цеха автономного электрогрузовика и Центра управления флотом. Студенты осмотрели производственную площадку, где собираются машины. После осмотра производства прошла демонстрация работы автономного грузовика и Центра управления флотом.
"Перед нами как перед большой технологической компанией стоит задача вовлекать молодое поколение в технологии искусственного интеллекта и науку для развития потенциала нашей страны. В нашей профессии есть масса интересных задач, в стране есть большие глобальные проекты и большое будущее для их развития, в котором молодежь может принимать непосредственное участие. Поэтому хочу сказать, обращаясь, к молодому поколению – учитесь, стремитесь, приходите к нам работать, достойное дело в России есть для каждого", – отметил генеральный директор концерна "Телематика" Алексей Нащекин, слова которого приводятся в сообщении.