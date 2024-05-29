Путин рекомендовал регионам к августу утвердить графики догазификации в СНТ
Путин поручил к августу утвердить графики газификации СНТ
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить до 1 августа планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), следует из перечня поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.
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"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. <...> При участии единого оператора газификации, региональных операторов газификации и газораспределительных организаций утвердить планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд", — говорится в тексте.
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О результатах необходимо сообщить правительству России.
Также региональным властям рекомендовано при участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий товариществ к газораспределительным сетям без привлечения средств граждан.
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"Правительству Российской Федерации при участии единого оператора газификации с учетом ранее данных поручений организовать методологическое сопровождение работ, выполняемых в целях реализации пункта 1 настоящего перечня поручений, и обеспечить проведение анализа результатов таких работ", — добавляется в перечне поручений.
Доклад о выполнении поручения правительство должно подготовить до 15 августа.
Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в деревнях, поселках и городах. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья там составляет порядка 1,5 миллиона домов.
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