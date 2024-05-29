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Путин рекомендовал регионам к августу утвердить графики догазификации в СНТ - РИА Новости, 29.05.2024
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22:18 29.05.2024 (обновлено: 23:14 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/grafiki-1949234197.html
Путин рекомендовал регионам к августу утвердить графики догазификации в СНТ
Путин рекомендовал регионам к августу утвердить графики догазификации в СНТ - РИА Новости, 29.05.2024
Путин рекомендовал регионам к августу утвердить графики догазификации в СНТ
Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить до 1 августа планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:18
2024-05-29T23:14
россия
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить до 1 августа планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), следует из перечня поручений президента, опубликованных на сайте Кремля. &quot;Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. &lt;...&gt; При участии единого оператора газификации, региональных операторов газификации и газораспределительных организаций утвердить планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд&quot;, — говорится в тексте.О результатах необходимо сообщить правительству России.Также региональным властям рекомендовано при участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий товариществ к газораспределительным сетям без привлечения средств граждан. &quot;Правительству Российской Федерации при участии единого оператора газификации с учетом ранее данных поручений организовать методологическое сопровождение работ, выполняемых в целях реализации пункта 1 настоящего перечня поручений, и обеспечить проведение анализа результатов таких работ&quot;, — добавляется в перечне поручений.Доклад о выполнении поручения правительство должно подготовить до 15 августа. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в деревнях, поселках и городах. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья там составляет порядка 1,5 миллиона домов.
https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html
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россия, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин рекомендовал регионам к августу утвердить графики догазификации в СНТ

Путин поручил к августу утвердить графики газификации СНТ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить до 1 августа планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), следует из перечня поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.
«

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. <...> При участии единого оператора газификации, региональных операторов газификации и газораспределительных организаций утвердить планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд", — говорится в тексте.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил расширить программу газификации
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О результатах необходимо сообщить правительству России.
Также региональным властям рекомендовано при участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий товариществ к газораспределительным сетям без привлечения средств граждан.
«

"Правительству Российской Федерации при участии единого оператора газификации с учетом ранее данных поручений организовать методологическое сопровождение работ, выполняемых в целях реализации пункта 1 настоящего перечня поручений, и обеспечить проведение анализа результатов таких работ", — добавляется в перечне поручений.

Доклад о выполнении поручения правительство должно подготовить до 15 августа.
Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в деревнях, поселках и городах. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья там составляет порядка 1,5 миллиона домов.
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