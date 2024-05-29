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Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи - РИА Новости, 29.05.2024
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Новости Подмосковья
 
20:23 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/golosovanie-1949222339.html
Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи
Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи - РИА Новости, 29.05.2024
Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что электронное голосование на выборах президента РФ оказалось удобным, особенно для молодежи, о чем... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:23
2024-05-29T20:23
новости подмосковья
политика
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что электронное голосование на выборах президента РФ оказалось удобным, особенно для молодежи, о чем свидетельствует высокий уровень участия молодежи в голосовании. "Электронное голосование, которое состоялось сейчас и ранее, стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Мы видим это по высокому участию молодежи в выборах", — сказал Воробьев в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
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политика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев

Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что электронное голосование на выборах президента РФ оказалось удобным, особенно для молодежи, о чем свидетельствует высокий уровень участия молодежи в голосовании.
"Электронное голосование, которое состоялось сейчас и ранее, стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Мы видим это по высокому участию молодежи в выборах", — сказал Воробьев в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
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Новости ПодмосковьяПолитикаМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
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