https://ria.ru/20240529/golosovanie-1949222339.html

Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи

Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи - РИА Новости, 29.05.2024

Губернатор Воробьев: электронное голосование оказалось удобным для молодежи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что электронное голосование на выборах президента РФ оказалось удобным, особенно для молодежи, о чем... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:23

2024-05-29T20:23

2024-05-29T20:23

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что электронное голосование на выборах президента РФ оказалось удобным, особенно для молодежи, о чем свидетельствует высокий уровень участия молодежи в голосовании. "Электронное голосование, которое состоялось сейчас и ранее, стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Мы видим это по высокому участию молодежи в выборах", — сказал Воробьев в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240318/vorobev-1934050741.html

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Алёна Пава

политика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев