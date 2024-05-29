Рейтинг@Mail.ru
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 29.05.2024 (обновлено: 18:17 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/golikova-1949193366.html
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения - РИА Новости, 29.05.2024
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения
Инфраструктура тоже очень важна для сохранения населения на территориях, где они родились, а не только социальные пособия, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:16
2024-05-29T18:17
общество
россия
новгородская область
тамбовская область
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64a59403ffd9fbabbc2c26f1b7a0838b.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфраструктура тоже очень важна для сохранения населения на территориях, где они родились, а не только социальные пособия, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Андрей Сергеевич (Никитин, губернатор Новгородской области - ред.) сказал о том, что пилотный проект, который мы реализуем по вашему поручению в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях, свидетельствует, что не всегда социальные выплаты являются определяющими с точки зрения того, чтобы люди остались в месте, в котором родились. Важна инфраструктура, важно настроение в том числе получаемое от этой инфраструктуры и для молодых людей, и для тех, кто уже воспитывает детей", - сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Она отметила, что новые приоритеты, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, должны быть подчинены главной цели - сохранению населения, здоровья и благополучия людей.
https://ria.ru/20231221/prodolzhitelnost-1917238671.html
россия
новгородская область
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f4cb0f98a09416224eab5c61ea095ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новгородская область, тамбовская область, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Новгородская область, Тамбовская область, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения

Голикова: для сохранения населения важна инфраструктура, а не только пособия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфраструктура тоже очень важна для сохранения населения на территориях, где они родились, а не только социальные пособия, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Андрей Сергеевич (Никитин, губернатор Новгородской области - ред.) сказал о том, что пилотный проект, который мы реализуем по вашему поручению в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях, свидетельствует, что не всегда социальные выплаты являются определяющими с точки зрения того, чтобы люди остались в месте, в котором родились. Важна инфраструктура, важно настроение в том числе получаемое от этой инфраструктуры и для молодых людей, и для тех, кто уже воспитывает детей", - сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Она отметила, что новые приоритеты, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, должны быть подчинены главной цели - сохранению населения, здоровья и благополучия людей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Путин: продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень
21 декабря 2023, 15:50
 
ОбществоРоссияНовгородская областьТамбовская областьТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала