https://ria.ru/20240529/golikova-1949193366.html

Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения

Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения - РИА Новости, 29.05.2024

Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения

Инфраструктура тоже очень важна для сохранения населения на территориях, где они родились, а не только социальные пособия, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:16

2024-05-29T18:16

2024-05-29T18:17

общество

россия

новгородская область

тамбовская область

татьяна голикова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64a59403ffd9fbabbc2c26f1b7a0838b.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфраструктура тоже очень важна для сохранения населения на территориях, где они родились, а не только социальные пособия, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Андрей Сергеевич (Никитин, губернатор Новгородской области - ред.) сказал о том, что пилотный проект, который мы реализуем по вашему поручению в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях, свидетельствует, что не всегда социальные выплаты являются определяющими с точки зрения того, чтобы люди остались в месте, в котором родились. Важна инфраструктура, важно настроение в том числе получаемое от этой инфраструктуры и для молодых людей, и для тех, кто уже воспитывает детей", - сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Она отметила, что новые приоритеты, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, должны быть подчинены главной цели - сохранению населения, здоровья и благополучия людей.

https://ria.ru/20231221/prodolzhitelnost-1917238671.html

россия

новгородская область

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новгородская область, тамбовская область, татьяна голикова, владимир путин