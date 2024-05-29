https://ria.ru/20240529/golikova-1949193366.html
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения - РИА Новости, 29.05.2024
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения
Инфраструктура тоже очень важна для сохранения населения на территориях, где они родились, а не только социальные пособия, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:16
2024-05-29T18:16
2024-05-29T18:17
общество
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татьяна голикова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфраструктура тоже очень важна для сохранения населения на территориях, где они родились, а не только социальные пособия, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Андрей Сергеевич (Никитин, губернатор Новгородской области - ред.) сказал о том, что пилотный проект, который мы реализуем по вашему поручению в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях, свидетельствует, что не всегда социальные выплаты являются определяющими с точки зрения того, чтобы люди остались в месте, в котором родились. Важна инфраструктура, важно настроение в том числе получаемое от этой инфраструктуры и для молодых людей, и для тех, кто уже воспитывает детей", - сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Она отметила, что новые приоритеты, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, должны быть подчинены главной цели - сохранению населения, здоровья и благополучия людей.
https://ria.ru/20231221/prodolzhitelnost-1917238671.html
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общество, россия, новгородская область, тамбовская область, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Новгородская область, Тамбовская область, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова подчеркнула важность инфраструктуры для сохранения населения
Голикова: для сохранения населения важна инфраструктура, а не только пособия