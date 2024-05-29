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Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года - РИА Новости, 29.05.2024
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18:07 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/golikova-1949190776.html
Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года
Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года - РИА Новости, 29.05.2024
Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года
Необходимо стремиться к улучшению показателя продолжительности здоровой жизни, который в 2023 году составил 61,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:07
2024-05-29T18:07
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо стремиться к улучшению показателя продолжительности здоровой жизни, который в 2023 году составил 61,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По итогам 2023 года он (показатель продолжительности жизни – ред.) самый высокий за все предыдущие годы – 73,4 года. Но показатели 78 (лет – ред.) к 2030 (году – ред.) и 81 - к 2036 – серьезные, нам их надо достигать", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.Вице-премьер отметила, что в этой сфере поможет национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который будет реализовываться с 1 января 2025 года."Что касается ожидаемой продолжительности здоровой жизни…, то по итогам 2023 года этот показатель у нас составил 61,4 года и на 1,5 года возрос по сравнению с 2022 годом. Но нам все равно нужно будет стремиться всеми доступными для нас ресурсами к улучшению этого показателя", - добавила Голикова.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года

Голикова: необходимо стремиться к увеличению продолжительности жизни россиян

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВо время занятий в фитнес-клубе
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо стремиться к улучшению показателя продолжительности здоровой жизни, который в 2023 году составил 61,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"По итогам 2023 года он (показатель продолжительности жизни – ред.) самый высокий за все предыдущие годы – 73,4 года. Но показатели 78 (лет – ред.) к 2030 (году – ред.) и 81 - к 2036 – серьезные, нам их надо достигать", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Вице-премьер отметила, что в этой сфере поможет национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который будет реализовываться с 1 января 2025 года.
"Что касается ожидаемой продолжительности здоровой жизни…, то по итогам 2023 года этот показатель у нас составил 61,4 года и на 1,5 года возрос по сравнению с 2022 годом. Но нам все равно нужно будет стремиться всеми доступными для нас ресурсами к улучшению этого показателя", - добавила Голикова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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