https://ria.ru/20240529/golikova-1949190776.html

Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года

Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года - РИА Новости, 29.05.2024

Показатель продолжительности здоровой жизни россиян увеличился на 1,5 года

Необходимо стремиться к улучшению показателя продолжительности здоровой жизни, который в 2023 году составил 61,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:07

2024-05-29T18:07

2024-05-29T18:07

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152584/34/1525843476_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_9ed61d88ea3c8b901a10325573b112d1.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо стремиться к улучшению показателя продолжительности здоровой жизни, который в 2023 году составил 61,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По итогам 2023 года он (показатель продолжительности жизни – ред.) самый высокий за все предыдущие годы – 73,4 года. Но показатели 78 (лет – ред.) к 2030 (году – ред.) и 81 - к 2036 – серьезные, нам их надо достигать", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.Вице-премьер отметила, что в этой сфере поможет национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который будет реализовываться с 1 января 2025 года."Что касается ожидаемой продолжительности здоровой жизни…, то по итогам 2023 года этот показатель у нас составил 61,4 года и на 1,5 года возрос по сравнению с 2022 годом. Но нам все равно нужно будет стремиться всеми доступными для нас ресурсами к улучшению этого показателя", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20240529/mnogodetnye-1949185313.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова