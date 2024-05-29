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Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 29.05.2024
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17:42 29.05.2024 (обновлено: 18:07 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/golikova-1949184517.html
Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья"
Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 29.05.2024
Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья"
Федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям будет создан в рамках нового нацпроекта "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:42
2024-05-29T18:07
общество
татьяна голикова
владимир путин
россия
год семьи
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям будет создан в рамках нового нацпроекта "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы приняли решение сейчас, что в рамках нового национального проекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям, чего, в принципе, у нас раньше не было. Но мы надеемся, что это будет реализовано, и наши коллеги из Минкультуры активно включились в этот процесс", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин поручил к концу лета скоординировать между собой новые национальные проекты.
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общество, татьяна голикова, владимир путин, россия, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Россия, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья"

Голикова анонсировала федеральный проект по культуре для семьи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям будет создан в рамках нового нацпроекта "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы приняли решение сейчас, что в рамках нового национального проекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям, чего, в принципе, у нас раньше не было. Но мы надеемся, что это будет реализовано, и наши коллеги из Минкультуры активно включились в этот процесс", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин поручил к концу лета скоординировать между собой новые национальные проекты.
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ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияГод семьиСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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