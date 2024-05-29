https://ria.ru/20240529/golikova-1949184517.html

Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья"

Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 29.05.2024

Голикова рассказала о развитии нацпроекта "Семья"

Федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям будет создан в рамках нового нацпроекта "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:42

2024-05-29T17:42

2024-05-29T18:07

общество

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям будет создан в рамках нового нацпроекта "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы приняли решение сейчас, что в рамках нового национального проекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре для семьи и по семейным ценностям, чего, в принципе, у нас раньше не было. Но мы надеемся, что это будет реализовано, и наши коллеги из Минкультуры активно включились в этот процесс", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин поручил к концу лета скоординировать между собой новые национальные проекты.

https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна голикова, владимир путин, россия, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы