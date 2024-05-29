https://ria.ru/20240529/gladkov-1949214648.html

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Мужчина ранен при атаке украинского дрона в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа, его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:38

2024-05-29T19:38

2024-05-29T19:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при атаке украинского дрона в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа, его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор написал, что несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ. "В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал один мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой "скорой" он доставлен в областную клиническую больницу", - сообщил Гладков. По данным губернатора, в селе Безымено в результате атаки дронов-камикадзе поврежден магазин, грузовой автомобиль полностью сгорел. В поселке Совхозный дрон-камикадзе врезался в надворную постройку на территории частного домовладения. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава области. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240529/zhenschina-1949189479.html

https://ria.ru/20240529/obstrel-1949060558.html

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белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия