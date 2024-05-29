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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gladkov-1949214648.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина ранен при атаке украинского дрона в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа, его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:38
2024-05-29T19:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при атаке украинского дрона в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа, его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор написал, что несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ. "В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал один мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой "скорой" он доставлен в областную клиническую больницу", - сообщил Гладков. По данным губернатора, в селе Безымено в результате атаки дронов-камикадзе поврежден магазин, грузовой автомобиль полностью сгорел. В поселке Совхозный дрон-камикадзе врезался в надворную постройку на территории частного домовладения. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава области. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240529/zhenschina-1949189479.html
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белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Новостроевка-Вторая

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при атаке украинского дрона в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа, его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор написал, что несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ.
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"В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал один мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой "скорой" он доставлен в областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.
По данным губернатора, в селе Безымено в результате атаки дронов-камикадзе поврежден магазин, грузовой автомобиль полностью сгорел. В поселке Совхозный дрон-камикадзе врезался в надворную постройку на территории частного домовладения.
"Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава области.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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