https://ria.ru/20240529/gladkov-1949124349.html

Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024

Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Жители восьми населенных пунктов в Шебекинском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на хутор Мухин, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:14

2024-05-29T14:14

2024-05-29T14:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Жители восьми населенных пунктов в Шебекинском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на хутор Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Хутор Мухин Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса боеприпаса произошло возгорание частного домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал... Также есть повреждения на линии электропередачи. Без света остаются абоненты хуторов Мухин, Марьино, Панков, посёлков Красное, Первомайский, Ленинский, также частично электроэнергия отсутствует в сёлах Вознесеновка и Нежеголь", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ. Хутор Мухин находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240529/gladkov-1949117381.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина