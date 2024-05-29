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Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gladkov-1949124349.html
Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ
Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ
Жители восьми населенных пунктов в Шебекинском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на хутор Мухин, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:14
2024-05-29T14:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Жители восьми населенных пунктов в Шебекинском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на хутор Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Хутор Мухин Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса боеприпаса произошло возгорание частного домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал... Также есть повреждения на линии электропередачи. Без света остаются абоненты хуторов Мухин, Марьино, Панков, посёлков Красное, Первомайский, Ленинский, также частично электроэнергия отсутствует в сёлах Вознесеновка и Нежеголь", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ. Хутор Мухин находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Восемь сел в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Гладков: восемь сел в Шебекинском округе остались без света из-за атаки ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Жители восьми населенных пунктов в Шебекинском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на хутор Мухин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Хутор Мухин Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса боеприпаса произошло возгорание частного домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал... Также есть повреждения на линии электропередачи. Без света остаются абоненты хуторов Мухин, Марьино, Панков, посёлков Красное, Первомайский, Ленинский, также частично электроэнергия отсутствует в сёлах Вознесеновка и Нежеголь", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ.
Хутор Мухин находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Место сбитого снаряда РСЗО Ольха над Шебекинским городским округом Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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