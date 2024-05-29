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ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2024
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13:37 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gladkov-1949112365.html
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
Украинские военные ведут обстрел села Грузское в Борисовском районе Белгородской области, повреждено сельхозпредприятие, также при атаке дрона загорелся... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:37
2024-05-29T13:37
жкх
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел села Грузское в Борисовском районе Белгородской области, повреждено сельхозпредприятие, также при атаке дрона загорелся автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Грузское Борисовского района находится под обстрелом ВСУ и атакой дронов. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В результате прилета снарядов есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что также в результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия. "Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий и полной оценке ущерба после согласования с Министерством обороны РФ", - добавил глава области. Село Грузское находится примерно в 5 километрах от украинской границы. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
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ЖКХ, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Грузское, повреждено сельхозпредприятие

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел села Грузское в Борисовском районе Белгородской области, повреждено сельхозпредприятие, также при атаке дрона загорелся автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Село Грузское Борисовского района находится под обстрелом ВСУ и атакой дронов. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В результате прилета снарядов есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что также в результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия. "Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий и полной оценке ущерба после согласования с Министерством обороны РФ", - добавил глава области.
Село Грузское находится примерно в 5 километрах от украинской границы. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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