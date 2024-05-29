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ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
Украинские военные ведут обстрел села Грузское в Борисовском районе Белгородской области, повреждено сельхозпредприятие, также при атаке дрона загорелся... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:37
2024-05-29T13:37
2024-05-29T13:37
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные ведут обстрел села Грузское в Борисовском районе Белгородской области, повреждено сельхозпредприятие, также при атаке дрона загорелся автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Грузское Борисовского района находится под обстрелом ВСУ и атакой дронов. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В результате прилета снарядов есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что также в результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия. "Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий и полной оценке ущерба после согласования с Министерством обороны РФ", - добавил глава области. Село Грузское находится примерно в 5 километрах от украинской границы. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
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ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли село Грузское, повреждено сельхозпредприятие