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Бербок осудила вечеринки с нацистскими лозунгами - РИА Новости, 29.05.2024
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18:03 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/germaniya-1949190024.html
Бербок осудила вечеринки с нацистскими лозунгами
Бербок осудила вечеринки с нацистскими лозунгами - РИА Новости, 29.05.2024
Бербок осудила вечеринки с нацистскими лозунгами
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в среду с осуждением недавней волны вечеринок с нацистскими или правоэкстремистскими лозунгами, заявив, что расизм... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:03
2024-05-29T18:03
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
анналена бербок
олаф шольц
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в среду с осуждением недавней волны вечеринок с нацистскими или правоэкстремистскими лозунгами, заявив, что расизм убивает, и напомнив про громкое убийство турок в Золингене 1993 года. Ранее полиция земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что проверяет видео, распространённые в соцсетях, с вечеринки на германском острове Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги под известную песню L`amour toujours. Танцуя под хит, гости скандировали "иностранцы вон". Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми. Похожие инциденты произошли в элитной школе-интернате Луизенлунд и в общине Крёф на западе ФРГ. "Расизм убивает. Поэтому расизму не должно быть места в нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях на вечеринках. Гюрсюн Индже, Хатидже Генч, Гюлюстан Озтюрк, Хюлья Генч и Сайме Генч не хватает сегодня и каждый день в течение 31 года", - написала Бербок в социальной сети Х. С среду исполняется 31 год с поджога жилого дома в городе Золинген, который был совершен правоэкстремистами и был направлен против живущей там большой турецкой семьи. В результате поджога, осуществленного с помощью бензина погибли пять человек, упомянутых Бербок, включая троих детей возрастом 4, 9 и 12 лет.
https://ria.ru/20240528/avstriya-1948988219.html
германия
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, анналена бербок, олаф шольц
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Анналена Бербок, Олаф Шольц
Бербок осудила вечеринки с нацистскими лозунгами

Глава МИД ФРГ Бербок выступила с осуждением вечеринок с нацистскими лозунгами

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в среду с осуждением недавней волны вечеринок с нацистскими или правоэкстремистскими лозунгами, заявив, что расизм убивает, и напомнив про громкое убийство турок в Золингене 1993 года.
Ранее полиция земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что проверяет видео, распространённые в соцсетях, с вечеринки на германском острове Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги под известную песню L`amour toujours. Танцуя под хит, гости скандировали "иностранцы вон". Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми. Похожие инциденты произошли в элитной школе-интернате Луизенлунд и в общине Крёф на западе ФРГ.
"Расизм убивает. Поэтому расизму не должно быть места в нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях на вечеринках. Гюрсюн Индже, Хатидже Генч, Гюлюстан Озтюрк, Хюлья Генч и Сайме Генч не хватает сегодня и каждый день в течение 31 года", - написала Бербок в социальной сети Х.
С среду исполняется 31 год с поджога жилого дома в городе Золинген, который был совершен правоэкстремистами и был направлен против живущей там большой турецкой семьи. В результате поджога, осуществленного с помощью бензина погибли пять человек, упомянутых Бербок, включая троих детей возрастом 4, 9 и 12 лет.
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В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле
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В миреГерманияШлезвиг-ГольштейнАнналена БербокОлаф Шольц
 
 
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