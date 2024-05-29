https://ria.ru/20240529/gaza-1949181042.html

В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе

В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 29.05.2024

В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе

Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:26

2024-05-29T17:26

2024-05-29T17:26

в мире

сша

алжир (провинция)

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ООН, 29 мая - РИА Новости. Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции Алжира, постановляющий, что Израиль немедленно прекратит наступление в Рафахе. "Мы с самого начала говорили, что любые дополнительные документы (которые мог бы принять Совбез ООН - ред.) по данной ситуации сейчас, вероятно, не будут полезными, не изменят ситуацию "на земле", - сказал Вуд. По его словам, США хотят продолжать оказывать поддержку переговорам по сделке об освобождении заложников. "Еще одна резолюция необязательно изменит, что-то "на земле". Проблема предыдущих резолюций в том, что они не исполнялись. Так что мы не думаем, что еще одна резолюция изменит динамику "на земле", - добавил он.

https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html

https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html

сша

алжир (провинция)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, алжир (провинция), израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году