https://ria.ru/20240529/gaza-1949181042.html
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 29.05.2024
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе
Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:26
2024-05-29T17:26
2024-05-29T17:26
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ООН, 29 мая - РИА Новости. Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции Алжира, постановляющий, что Израиль немедленно прекратит наступление в Рафахе. "Мы с самого начала говорили, что любые дополнительные документы (которые мог бы принять Совбез ООН - ред.) по данной ситуации сейчас, вероятно, не будут полезными, не изменят ситуацию "на земле", - сказал Вуд. По его словам, США хотят продолжать оказывать поддержку переговорам по сделке об освобождении заложников. "Еще одна резолюция необязательно изменит, что-то "на земле". Проблема предыдущих резолюций в том, что они не исполнялись. Так что мы не думаем, что еще одна резолюция изменит динамику "на земле", - добавил он.
https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html
https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, алжир (провинция), израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Алжир (провинция), Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе
Зампостпреда США при ООН: новая резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе
ООН, 29 мая - РИА Новости. Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции Алжира, постановляющий, что Израиль немедленно прекратит наступление в Рафахе.
"Мы с самого начала говорили, что любые дополнительные документы (которые мог бы принять Совбез ООН - ред.) по данной ситуации сейчас, вероятно, не будут полезными, не изменят ситуацию "на земле", - сказал Вуд.
По его словам, США хотят продолжать оказывать поддержку переговорам по сделке об освобождении заложников.
"Еще одна резолюция необязательно изменит, что-то "на земле". Проблема предыдущих резолюций в том, что они не исполнялись. Так что мы не думаем, что еще одна резолюция изменит динамику "на земле", - добавил он.