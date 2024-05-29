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В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 29.05.2024
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17:26 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gaza-1949181042.html
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 29.05.2024
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе
Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:26
2024-05-29T17:26
в мире
сша
алжир (провинция)
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 29 мая - РИА Новости. Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции Алжира, постановляющий, что Израиль немедленно прекратит наступление в Рафахе. "Мы с самого начала говорили, что любые дополнительные документы (которые мог бы принять Совбез ООН - ред.) по данной ситуации сейчас, вероятно, не будут полезными, не изменят ситуацию "на земле", - сказал Вуд. По его словам, США хотят продолжать оказывать поддержку переговорам по сделке об освобождении заложников. "Еще одна резолюция необязательно изменит, что-то "на земле". Проблема предыдущих резолюций в том, что они не исполнялись. Так что мы не думаем, что еще одна резолюция изменит динамику "на земле", - добавил он.
https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html
https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html
сша
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в мире, сша, алжир (провинция), израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Алжир (провинция), Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США оценили проект резолюции СБ ООН по Газе

Зампостпреда США при ООН: новая резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ООН, 29 мая - РИА Новости. Еще одна резолюция СБ ООН не изменит динамику "на земле" в секторе Газа, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя проект резолюции Алжира, постановляющий, что Израиль немедленно прекратит наступление в Рафахе.
"Мы с самого начала говорили, что любые дополнительные документы (которые мог бы принять Совбез ООН - ред.) по данной ситуации сейчас, вероятно, не будут полезными, не изменят ситуацию "на земле", - сказал Вуд.
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По его словам, США хотят продолжать оказывать поддержку переговорам по сделке об освобождении заложников.
"Еще одна резолюция необязательно изменит, что-то "на земле". Проблема предыдущих резолюций в том, что они не исполнялись. Так что мы не думаем, что еще одна резолюция изменит динамику "на земле", - добавил он.
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