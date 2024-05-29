https://ria.ru/20240529/garegin-1949055869.html

Союз армян России потребовал расследовать инцидент с католикосом всех армян

Союз армян России потребовал расследовать инцидент с католикосом всех армян - РИА Новости, 29.05.2024

Союз армян России потребовал расследовать инцидент с католикосом всех армян

Союз армян России (САР) требует расследовать инцидент с католикосом всех армян Гарегином II, произошедший во вторник у мемориального комплекса "Сардарапат". РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:23

2024-05-29T09:23

2024-05-29T09:24

религия

армения

ереван

азербайджан

гарегин ii

никол пашинян

армянская апостольская церковь

сар

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ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Союз армян России (САР) требует расследовать инцидент с католикосом всех армян Гарегином II, произошедший во вторник у мемориального комплекса "Сардарапат". Во вторник сотрудники полиции попытались помешать Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный комплекс "Сардарапат", куда также прибыл премьер Армении Никол Пашинян. Позднее католикосу и духовенству все же разрешили пройти в комплекс. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале САР, отмечается, что произошедшее 28 мая в "Сардарапате", когда группа полицейских и спецназовцев попыталась незаконно воспрепятствовать делегации Армянской апостольской церкви во главе с католикосом всех армян Гарегином II пройти к мемориалу – это "не просто вопиющее нарушение протокольно-правовых, моральных и духовно-нравственных норм, но и элемент атаки на суверенные основы государства, мировоззренческие и традиционные ценности нашего народа". "Призываем руководителей Армении, глав армянских церквей и епархий, армянские политические и общественные организации, лидеров мнений публично выразить своё отношение к происходящему и требуем проведения независимого расследования этого преступного инцидента, с целью выявления источника, принимавшего такое политическое решение и привлечения к ответственности превысивших свои полномочия представителей силовых структур, не дожидаясь, пока их и их потомков постигнет (неминуемо) кара Господня", - говорится в заявлении. Отношения между действующими властями Армении и Армянской апостольской церковью натянуты. Один из иерархов церкви, архиепископ Баграт Галстанян возглавляет протестное движение с требованием отставки Пашиняна. Ранее Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с давних времен и пригрозил "разобраться" с ААЦ в течение трех месяцев. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html

армения

ереван

азербайджан

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армения, ереван, азербайджан, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь, сар