Союз армян России потребовал расследовать инцидент с католикосом всех армян
Союз армян России потребовал расследовать инцидент у мемориала "Сардарапат"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Союз армян России (САР) требует расследовать инцидент с католикосом всех армян Гарегином II, произошедший во вторник у мемориального комплекса "Сардарапат".
Во вторник сотрудники полиции попытались помешать Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный комплекс "Сардарапат", куда также прибыл премьер Армении Никол Пашинян. Позднее католикосу и духовенству все же разрешили пройти в комплекс.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале САР, отмечается, что произошедшее 28 мая в "Сардарапате", когда группа полицейских и спецназовцев попыталась незаконно воспрепятствовать делегации Армянской апостольской церкви во главе с католикосом всех армян Гарегином II пройти к мемориалу – это "не просто вопиющее нарушение протокольно-правовых, моральных и духовно-нравственных норм, но и элемент атаки на суверенные основы государства, мировоззренческие и традиционные ценности нашего народа".
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"Призываем руководителей Армении, глав армянских церквей и епархий, армянские политические и общественные организации, лидеров мнений публично выразить своё отношение к происходящему и требуем проведения независимого расследования этого преступного инцидента, с целью выявления источника, принимавшего такое политическое решение и привлечения к ответственности превысивших свои полномочия представителей силовых структур, не дожидаясь, пока их и их потомков постигнет (неминуемо) кара Господня", - говорится в заявлении.
Отношения между действующими властями Армении и Армянской апостольской церковью натянуты. Один из иерархов церкви, архиепископ Баграт Галстанян возглавляет протестное движение с требованием отставки Пашиняна. Ранее Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с давних времен и пригрозил "разобраться" с ААЦ в течение трех месяцев. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.