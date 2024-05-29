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СМИ: французская полиция задержала десять чеченцев - РИА Новости, 29.05.2024
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21:17 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/frantsiya-1949228784.html
СМИ: французская полиция задержала десять чеченцев
СМИ: французская полиция задержала десять чеченцев - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: французская полиция задержала десять чеченцев
Французские правоохранительные органы задержали десять чеченцев в рамках операции в нескольких городах, сообщил телеканал France 3. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:17
2024-05-29T21:17
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Французские правоохранительные органы задержали десять чеченцев в рамках операции в нескольких городах, сообщил телеканал France 3.По информации СМИ, задержанные могут быть участниками радикальных исламистских группировок. Рейд проводился в том числе в таких крупных городах, как Реймс, Страсбург и Тулуза.В результате мероприятий полицией было задержано около десяти человек, один из которых, как утверждает телеканал, связан с убийцей учителя французской средней школы Сэмюэля Пати.Убийство Самюээля Пати произошло в пригороде Парижа. 16 октября 2020 года он скончался после нападения Абдуллаха Анзорова, проживавшего во Франции с 2008 года.
https://ria.ru/20230709/frantsiya-1883140016.html
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в мире, реймс, страсбург, тулуза, франция
В мире, Реймс, Страсбург, Тулуза, Франция
СМИ: французская полиция задержала десять чеченцев

France 3: французские полицейские задержали десять чеченцев

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Французские правоохранительные органы задержали десять чеченцев в рамках операции в нескольких городах, сообщил телеканал France 3.
По информации СМИ, задержанные могут быть участниками радикальных исламистских группировок. Рейд проводился в том числе в таких крупных городах, как Реймс, Страсбург и Тулуза.
В результате мероприятий полицией было задержано около десяти человек, один из которых, как утверждает телеканал, связан с убийцей учителя французской средней школы Сэмюэля Пати.
Убийство Самюээля Пати произошло в пригороде Парижа. 16 октября 2020 года он скончался после нападения Абдуллаха Анзорова, проживавшего во Франции с 2008 года.
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