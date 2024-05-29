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В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024
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18:29 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/frantsiya-1949195997.html
В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО
В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024
В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО
Французские военные скрывают свои знаки отличия, чтобы не сильно выделяться среди солдат украинской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:29
2024-05-29T18:29
в мире
украина
россия
александр сырский
дмитрий песков
париж
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Французские военные скрывают свои знаки отличия, чтобы не сильно выделяться среди солдат украинской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Есть уже свидетельства того, что французские военные, французские легионеры сейчас скрывают свои обычные знаки отличия на головных уборах. Это говорит о том, что они пытаются скрываться", — предположил эксперт.Как отметил Джонсон, Париж уже не поможет Киеву повлиять на ход этого конфликта, ВСУ продолжат терпеть поражения, а российские войска будут и дальше продвигаться вглубь обороны противника.Ранее главком ВСУ Александр Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Позднее телеканал BFM сообщил со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще прорабатывается.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной риторику Парижа по поводу отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема размещения контингента в этой стране. Позиция французского президента о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
https://ria.ru/20240529/vsu-1949174174.html
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в мире, украина, россия, александр сырский, дмитрий песков, париж, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), минобороны франции
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Дмитрий Песков, Париж, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Минобороны Франции
В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО

Джонсон: французские военные стали скрываться в рядах ВСУ в зоне спецоперации

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Французские военные скрывают свои знаки отличия, чтобы не сильно выделяться среди солдат украинской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Есть уже свидетельства того, что французские военные, французские легионеры сейчас скрывают свои обычные знаки отличия на головных уборах. Это говорит о том, что они пытаются скрываться", — предположил эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом
Вчера, 16:55
Как отметил Джонсон, Париж уже не поможет Киеву повлиять на ход этого конфликта, ВСУ продолжат терпеть поражения, а российские войска будут и дальше продвигаться вглубь обороны противника.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Позднее телеканал BFM сообщил со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще прорабатывается.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной риторику Парижа по поводу отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема размещения контингента в этой стране. Позиция французского президента о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
Украинские военные
"Выдадут тайну". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО
Вчера, 15:36
 
В миреУкраинаРоссияАлександр СырскийДмитрий ПесковПарижВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Минобороны Франции
 
 
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