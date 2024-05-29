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В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО
В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024
В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО
Французские военные скрывают свои знаки отличия, чтобы не сильно выделяться среди солдат украинской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:29
2024-05-29T18:29
2024-05-29T18:29
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Французские военные скрывают свои знаки отличия, чтобы не сильно выделяться среди солдат украинской армии, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Есть уже свидетельства того, что французские военные, французские легионеры сейчас скрывают свои обычные знаки отличия на головных уборах. Это говорит о том, что они пытаются скрываться", — предположил эксперт.Как отметил Джонсон, Париж уже не поможет Киеву повлиять на ход этого конфликта, ВСУ продолжат терпеть поражения, а российские войска будут и дальше продвигаться вглубь обороны противника.Ранее главком ВСУ Александр Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Позднее телеканал BFM сообщил со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще прорабатывается.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной риторику Парижа по поводу отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема размещения контингента в этой стране. Позиция французского президента о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
https://ria.ru/20240529/vsu-1949174174.html
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в мире, украина, россия, александр сырский, дмитрий песков, париж, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), минобороны франции
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Дмитрий Песков, Париж, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Минобороны Франции
В США рассказали, что делают французские военные в зоне СВО
Джонсон: французские военные стали скрываться в рядах ВСУ в зоне спецоперации