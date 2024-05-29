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Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область - РИА Новости, 29.05.2024
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19:35 29.05.2024 (обновлено: 19:49 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/fradkov-1949214090.html
Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область - РИА Новости, 29.05.2024
Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:35
2024-05-29T19:49
запорожская область
россия
евгений балицкий
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает пресс-служба банка. В рамках встречи стороны обсудили ключевые результаты и стратегию работы банка в области, дальнейшее повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, участие банка в социальных и инфраструктурных проектах субъекта. Кроме того, в отделении по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка РФ состоялась встреча с управляющим региональным подразделением Антоном Завойстым. В заключение рабочей встречи Балицкий вручил председателю ПСБ Орден "За заслуги перед Запорожской областью первой степени". "ПСБ без малого два года работает в Запорожской области. &lt;…&gt; За последний год мы на треть увеличили офисную сеть, троекратно - банкоматную, расширив ее до 290 устройств", — сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Петр Фрадков

Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область

© Фото : пресс-служба ПСБГлава ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Глава ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает пресс-служба банка.
В рамках встречи стороны обсудили ключевые результаты и стратегию работы банка в области, дальнейшее повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, участие банка в социальных и инфраструктурных проектах субъекта. Кроме того, в отделении по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка РФ состоялась встреча с управляющим региональным подразделением Антоном Завойстым.
В заключение рабочей встречи Балицкий вручил председателю ПСБ Орден "За заслуги перед Запорожской областью первой степени".
"ПСБ без малого два года работает в Запорожской области. <…> За последний год мы на треть увеличили офисную сеть, троекратно - банкоматную, расширив ее до 290 устройств", — сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
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Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр Фрадков
 
 
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