https://ria.ru/20240529/fradkov-1949214090.html

Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область

Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область - РИА Новости, 29.05.2024

Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область

Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:35

2024-05-29T19:35

2024-05-29T19:49

запорожская область

россия

евгений балицкий

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает пресс-служба банка. В рамках встречи стороны обсудили ключевые результаты и стратегию работы банка в области, дальнейшее повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, участие банка в социальных и инфраструктурных проектах субъекта. Кроме того, в отделении по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка РФ состоялась встреча с управляющим региональным подразделением Антоном Завойстым. В заключение рабочей встречи Балицкий вручил председателю ПСБ Орден "За заслуги перед Запорожской областью первой степени". "ПСБ без малого два года работает в Запорожской области. <…> За последний год мы на треть увеличили офисную сеть, троекратно - банкоматную, расширив ее до 290 устройств", — сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.

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Алёна Пава

запорожская область, россия, евгений балицкий, псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков