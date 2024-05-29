https://ria.ru/20240529/fradkov-1949214090.html
Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область - РИА Новости, 29.05.2024
Глава ПСБ Фрадков совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:35
2024-05-29T19:35
2024-05-29T19:49
запорожская область
россия
евгений балицкий
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает пресс-служба банка. В рамках встречи стороны обсудили ключевые результаты и стратегию работы банка в области, дальнейшее повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, участие банка в социальных и инфраструктурных проектах субъекта. Кроме того, в отделении по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка РФ состоялась встреча с управляющим региональным подразделением Антоном Завойстым. В заключение рабочей встречи Балицкий вручил председателю ПСБ Орден "За заслуги перед Запорожской областью первой степени". "ПСБ без малого два года работает в Запорожской области. <…> За последний год мы на треть увеличили офисную сеть, троекратно - банкоматную, расширив ее до 290 устройств", — сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, россия, евгений балицкий, псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Петр Фрадков
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава ПСБ Петр Фрадков посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщает пресс-служба банка.
В рамках встречи стороны обсудили ключевые результаты и стратегию работы банка в области, дальнейшее повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, участие банка в социальных и инфраструктурных проектах субъекта. Кроме того, в отделении по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка РФ
состоялась встреча с управляющим региональным подразделением Антоном Завойстым.
В заключение рабочей встречи Балицкий вручил председателю ПСБ Орден "За заслуги перед Запорожской областью первой степени".
"ПСБ без малого два года работает в Запорожской области. <…> За последний год мы на треть увеличили офисную сеть, троекратно - банкоматную, расширив ее до 290 устройств", — сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.