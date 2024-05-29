https://ria.ru/20240529/forum-1949234914.html
Земельный форум собрал в Саранске представителей России и Белоруссии
Земельный форум собрал в Саранске представителей России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024
Земельный форум собрал в Саранске представителей России и Белоруссии
Земельный форум "Мастор" собрал в Саранске представителей Белоруссии и 50 регионов России для обсуждения вопросов управления госимуществом, сообщил глава... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:28
2024-05-29T22:28
2024-05-29T22:28
республика мордовия
экономика
россия
саранск
белоруссия
артем здунов
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Земельный форум "Мастор" собрал в Саранске представителей Белоруссии и 50 регионов России для обсуждения вопросов управления госимуществом, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в Telegram-канале. Ежегодный межрегиональный земельный форум "Мастор", организованный совместно с Росимуществом, стартовал в Саранске 27 мая. "Завершилось главное отраслевое событие года - земельный форум "Мастор". Мы организовали уникальное для страны мероприятие - два дня специалисты из России и Беларуси обменивались опытом в сфере земельных отношений. Больше 40 спикеров поделились лучшими практиками в управлении госимуществом. Активно обсуждалось применение искусственного интеллекта и передовых программ в области земельного управления", - написал Здунов.Он рассказал, что участники из Белоруссии и 50 регионов России плодотворно поработали в шести отраслевых секциях, и выразил надежду, что они вновь приедут в Саранск в следующем году. Как сообщает пресс-служба главы региона, межрегиональный земельный форум "Мастор" стал федеральной площадкой для обсуждения передовых тем, связанных с оптимальным и рациональным управлением государственным и муниципальным имуществом, в том числе с применением искусственного интеллекта и передовых программных комплексов. В рамках форума специалисты рассмотрели специфику государственного управления в сфере земельных и имущественных отношений, обсудили особенности регулирования имущественных и земельных отношений на новых территориях РФ, а также проанализировали актуальные проблемы приватизации и реализации активов компаний с государственным участием. Пленарное заседание было посвящено основным задачам в сфере управления государственным имуществом.
https://ria.ru/20240524/mordoviya-1948197215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саранск, белоруссия, артем здунов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), республика мордовия
Республика Мордовия, Экономика, Россия, Саранск, Белоруссия, Артем Здунов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Земельный форум "Мастор" собрал в Саранске представителей Белоруссии и 50 регионов России для обсуждения вопросов управления госимуществом, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в Telegram-канале.
Ежегодный межрегиональный земельный форум "Мастор", организованный совместно с Росимуществом
, стартовал в Саранске 27 мая.
"Завершилось главное отраслевое событие года - земельный форум "Мастор". Мы организовали уникальное для страны мероприятие - два дня специалисты из России и Беларуси обменивались опытом в сфере земельных отношений. Больше 40 спикеров поделились лучшими практиками в управлении госимуществом. Активно обсуждалось применение искусственного интеллекта и передовых программ в области земельного управления", - написал Здунов.
Он рассказал, что участники из Белоруссии и 50 регионов России плодотворно поработали в шести отраслевых секциях, и выразил надежду, что они вновь приедут в Саранск в следующем году.
Как сообщает пресс-служба главы региона, межрегиональный земельный форум "Мастор" стал федеральной площадкой для обсуждения передовых тем, связанных с оптимальным и рациональным управлением государственным и муниципальным имуществом, в том числе с применением искусственного интеллекта и передовых программных комплексов. В рамках форума специалисты рассмотрели специфику государственного управления в сфере земельных и имущественных отношений, обсудили особенности регулирования имущественных и земельных отношений на новых территориях РФ, а также проанализировали актуальные проблемы приватизации и реализации активов компаний с государственным участием. Пленарное заседание было посвящено основным задачам в сфере управления государственным имуществом.