https://ria.ru/20240529/forum-1949234914.html

Земельный форум собрал в Саранске представителей России и Белоруссии

Земельный форум собрал в Саранске представителей России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024

Земельный форум собрал в Саранске представителей России и Белоруссии

Земельный форум "Мастор" собрал в Саранске представителей Белоруссии и 50 регионов России для обсуждения вопросов управления госимуществом, сообщил глава... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T22:28

2024-05-29T22:28

2024-05-29T22:28

республика мордовия

экономика

россия

саранск

белоруссия

артем здунов

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Земельный форум "Мастор" собрал в Саранске представителей Белоруссии и 50 регионов России для обсуждения вопросов управления госимуществом, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в Telegram-канале. Ежегодный межрегиональный земельный форум "Мастор", организованный совместно с Росимуществом, стартовал в Саранске 27 мая. "Завершилось главное отраслевое событие года - земельный форум "Мастор". Мы организовали уникальное для страны мероприятие - два дня специалисты из России и Беларуси обменивались опытом в сфере земельных отношений. Больше 40 спикеров поделились лучшими практиками в управлении госимуществом. Активно обсуждалось применение искусственного интеллекта и передовых программ в области земельного управления", - написал Здунов.Он рассказал, что участники из Белоруссии и 50 регионов России плодотворно поработали в шести отраслевых секциях, и выразил надежду, что они вновь приедут в Саранск в следующем году. Как сообщает пресс-служба главы региона, межрегиональный земельный форум "Мастор" стал федеральной площадкой для обсуждения передовых тем, связанных с оптимальным и рациональным управлением государственным и муниципальным имуществом, в том числе с применением искусственного интеллекта и передовых программных комплексов. В рамках форума специалисты рассмотрели специфику государственного управления в сфере земельных и имущественных отношений, обсудили особенности регулирования имущественных и земельных отношений на новых территориях РФ, а также проанализировали актуальные проблемы приватизации и реализации активов компаний с государственным участием. Пленарное заседание было посвящено основным задачам в сфере управления государственным имуществом.

https://ria.ru/20240524/mordoviya-1948197215.html

https://ria.ru/20240523/saransk-1947981464.html

россия

саранск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, саранск, белоруссия, артем здунов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), республика мордовия