https://ria.ru/20240529/fedrezerv-1948727672.html

"Секретный план". В США готовят атаку на финансовую систему

"Секретный план". В США готовят атаку на финансовую систему - РИА Новости, 29.05.2024

"Секретный план". В США готовят атаку на финансовую систему

В Вашингтоне обеспокоены разгоном инфляции и слабеющим долларом. Пытаясь решить проблему, законодатели внесли в конгресс проект об упразднении Федеральной... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T14:52

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Елена Савельева. В Вашингтоне обеспокоены разгоном инфляции и слабеющим долларом. Пытаясь решить проблему, законодатели внесли в конгресс проект об упразднении Федеральной резервной системы. Почему "хозяина долларовой системы" пытаются "отправить на покой" — в материале РИА Новости."Покончить с этим"Инициатива республиканца Томаса Мэсси предусматривает отмену закона 1913 года о создании ФРС, а также упразднение совета управляющих.По его словам, политика ведомства привела к "девальвации доллара и спровоцировала высокую инфляцию". Последней каплей стали действия ФРС во время пандемии, когда на полную врубили печатный станок.Тогда из воздуха создали триллионы долларов и одолжили их Министерству финансов, чтобы обеспечить беспрецедентные бюджетные расходы. Следствие — огромный дефицит. Монетизируя долг, ФРС проводила политику "вертолетных денег, что обернулось девальвацией и инфляцией", указал Мэсси.В результате сбережения пенсионеров обесцениваются, богатства перераспределяются в пользу "власть имущих и имеющих связи".Под новеллой подписались больше двух десятков законодателей, все — республиканцы.Непоследовательная политикаКак отмечают наблюдатели, Томас Мэсси достаточно активно идет против мейнстрима. Поэтому, с одной стороны, его выступления можно рассматривать как популистские.С другой, претензии к регулятору звучат уже давно. Это и чрезмерная власть, и искажение процентных ставок, и "неправильная" реакция на финансовые кризисы. Прежде всего критикуют монетарную политику.Так, в ответ на кризис 2008-го ФРС снизила федеральную ставку почти до нуля и внедрила программу "количественного смягчения", что помогло стабилизировать финансовые рынки.Однако теперь это привело к значительному увеличению денежной массы в экономике и, как следствие, росту цен. В 2021-м инфляция достигла 6,8% — максимума за 39 лет."ФРС винят в том, что снижение процентных ставок и покупка активов способствовали усилению неравенства, так как повышение котировок акций и подорожание недвижимости выгодно более состоятельным слоям населения. При этом низкие ставки стимулируют брать больше кредитов, что оборачивается ростом долговой нагрузки как домохозяйств, так и корпораций. Домохозяйства должны уже 15 триллионов", — поясняет Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Исмаил Исмаилов, доцент кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве России, указывает на "непоследовательную политику в отношении ставки рефинансирования, а также бездумную эмиссию денег для удовлетворения потребностей бюджета, в том числе направленных на внешнюю повестку, а не на поддержку внутреннего потребителя".Еще один аргумент против ведомства — стремительное увеличение госдолга.ФРС также придерживается политики убыточности и фиксирует отрицательные финансовые результаты. Это значит, что 90% полученной прибыли регулятор должен перечислять в государственную казну, чего сейчас не происходит, добавляет Дмитрий Семенов, председатель совета директоров ООО "Компания по реализации транспортных проектов "Трансинвест"."Рука Трампа"Чрезмерная власть, непрозрачность и независимость — вот что такое ФРС. Газета WSJ недавно сообщала, что союзники Дональда Трампа понемногу готовят предложения по нивелированию самостоятельности ведомства.Эксперты не исключают, что инициатива Мэсси как раз вписывается в "секретный план" команды кандидата от республиканцев: он хочет принимать решения по денежно-кредитной политике без оглядки на регулятора."При этом следует учитывать, что правительство должно ФРС порядка семи триллионов в виде облигаций. Таким образом, это может быть попыткой избавиться от крупнейшего кредитора и подорвать основу современной финансовой системы, заложенную в Бреттон-Вудсе", — подчеркивает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Доверие подорваноОчевидно, что упразднение центрального банковского звена в США грозит серьезными последствиями доллару и всей мировой экономике.Законопроект Мэсси предписывает ФРС передать свои активы Министерству финансов и прекратить операции. Но в документе не указано, как возьмет (и возьмет ли) Минфин на себя роль регулятора.Хотя, возможно, создадут новую структуру для этого, предполагает Вадим Петров.Конечно, столь радикальный сценарий маловероятен — слишком велики риски. Но дедолларизация в мире идет полным ходом.По данным МВФ, доля доллара в глобальных валютных резервах сократилась до исторического минимума — 58,41%.Среди основных причин выделяют госдолг США, критический дефицит американского бюджета и использование доллара в качестве инструмента давления на такие крупные экономики, как Россия, Индия и Китай. В результате эти страны активно переходят на расчеты в национальных валютах. И, что не менее важно, служат примером остальным.

https://ria.ru/20240517/putin-1946664870.html

https://ria.ru/20240512/mask-1945322621.html

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экономика, сша, россия, дональд трамп, федеральная резервная система сша, мвф, инфляция, доллар