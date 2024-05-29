https://ria.ru/20240529/evropa-1948945836.html

"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией

"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией - РИА Новости, 29.05.2024

"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией

В странах Запада планируют увеличить численность своих армий. Но набирать новобранцев прежними методами все сложнее. Возникли разговоры о возвращении... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:02

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. В странах Запада планируют увеличить численность своих армий. Но набирать новобранцев прежними методами все сложнее. Возникли разговоры о возвращении обязательной военной службы. На это готовы далеко не все. О новой проблеме ЕС и Великобритании — в материале РИА Новости.Забытая обязанностьВопрос воинской повинности может стать одним из первых для обсуждения после июньских выборов в обновленном Европарламенте. Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер предложил соответствующий законопроект. Сразу посыпались возражения. "Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей. Мы должны забыть об общеевропейской армии с обязательным призывом, это безумная идея", — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.Немецкая ХДС/ХСС обещает рассмотреть это на национальном уровне. "Я убежден, что Германия нуждается в какой-то форме воинской повинности", — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Отмену призыва при Ангеле Меркель в 2011-м он считает ошибкой. Но "Зеленые", СДПГ, профсоюзы и ассоциации предпринимателей против обязательной службы.К воинскому призыву может вернуться Великобритания. Премьер Риши Сунак намерен провести реформу в случае успеха консерваторов на выборах. Лейбористы указывают, что это обойдется в миллиарды. Притом что проблема возникла из-за значительного сокращения армии самими же консерваторами до "наименьшего размера со времен Наполеона". Инициативу премьера раскритиковали также экс-главнокомандующий ВМС Алан Уэст, бывшие начальник Генштаба Ричард Даннатт и министр обороны Майкл Портильо."Тем, кто жалуется, я отвечу, что быть гражданином — значит не только пользоваться правами, но и выполнять обязанности", — отреагировал Сунак. По его мнению, молодежь должна больше делать для страны.Трудности и решенияЕще зимой начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс говорил, что нужно создать некую "гражданскую армию" на случай войны. За три года вооруженные силы следует увеличить до 120 тысяч человек, включая "стратегический резерв" из отставников. Однако тогда правительство подчеркивало: возращения к призыву не будет. Сейчас в армии Британии около 110 тысяч солдат и офицеров.В докладе Международного института стратегических исследований (IISS) отмечается, что в Европе с 2015-го войск почти не прибавилось (лишь Германия и Франция сформировали по одному новому подразделению). Большинство стран способны выставить только одну бригаду полного состава в несколько тысяч военнослужащих.В Берлине хотят увеличить численность армии с 181 до 203 тысяч человек. Без призыва это непросто. В 2023-м бундесвер принял 18 802 новобранцев — всего на 27 больше, чем в 2022-м. Во Франции в прошлом году вообще недобор в три тысячи — как гражданского, так и военного персонала. Там собираются поднять численность с 271 до 275 тысяч.Куда пойдут европейцыНа протяжении десятилетий в рамках проекта World Values Survey (WVS) европейцам задавали вопрос: "Готовы ли вы сражаться за свою страну?". В 2022-м положительно ответили во Франции — 58%, Германии — 40, Нидерландах — 36.Призыв сохранился в Норвегии, Эстонии, Литве, Швеции, Греции, Финляндии, Латвии и Дании. В Великобритании его отменили еще в 1963-м. Сунак не предлагает возвращаться к прежней системе. Но каждый молодой человек, достигнув 18 лет, должен либо пойти в армию, либо в течение 25 дней заниматься общественно полезным трудом, помогая полиции, коммунальщикам или здравоохранению. В прошлом году 64% британцев выступили против обязательной службы.В Швеции восстановили призыв в 2017-м, после семилетнего перерыва. Это поддержали 72% граждан. За уклонение — штрафы и тюремный срок до года. Писториус хочет внедрить в ФРГ примерно такую же схему.Во Франции молодежь более лояльна к армии, чем старшие поколения. С 2026-го французов в возрасте от 16 до 25 лет обяжут проходить всеобщую национальную службу — работу на гражданских и военных объектах от одного до трех месяцев. Для Эммануэля Макрона — это часть "перевооружения"."Мы их заставим? Где их разместить? Как их вооружить? Кто их проконтролирует? В этом нет никакого смысла!" — высказался о возможном призыве французский военный эксперт Жан-Доминик Мерше.Вместо этого он предлагает увеличение резерва за счет тех, кто занят неполный рабочий день. По его мнению, также необходимо разработать более гибкие и привлекательные предложения для молодежи без принуждения. Например, чередование учебы в колледже и службы в армии. На что все-таки решатся в Париже, пока неясно.

https://ria.ru/20240520/migranty-1946623510.html

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