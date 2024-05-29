Рейтинг@Mail.ru
"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.05.2024 (обновлено: 08:02 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/evropa-1948945836.html
"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией
"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией - РИА Новости, 29.05.2024
"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией
В странах Запада планируют увеличить численность своих армий. Но набирать новобранцев прежними методами все сложнее. Возникли разговоры о возвращении... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:00
2024-05-29T08:02
в мире
германия
франция
великобритания
риши сунак
виктор орбан
манфред вебер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764688490_0:384:2837:1980_1920x0_80_0_0_b08eedea198e548215c04374ea58cd5f.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. В странах Запада планируют увеличить численность своих армий. Но набирать новобранцев прежними методами все сложнее. Возникли разговоры о возвращении обязательной военной службы. На это готовы далеко не все. О новой проблеме ЕС и Великобритании — в материале РИА Новости.Забытая обязанностьВопрос воинской повинности может стать одним из первых для обсуждения после июньских выборов в обновленном Европарламенте. Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер предложил соответствующий законопроект. Сразу посыпались возражения. "Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей. Мы должны забыть об общеевропейской армии с обязательным призывом, это безумная идея", — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.Немецкая ХДС/ХСС обещает рассмотреть это на национальном уровне. "Я убежден, что Германия нуждается в какой-то форме воинской повинности", — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Отмену призыва при Ангеле Меркель в 2011-м он считает ошибкой. Но "Зеленые", СДПГ, профсоюзы и ассоциации предпринимателей против обязательной службы.К воинскому призыву может вернуться Великобритания. Премьер Риши Сунак намерен провести реформу в случае успеха консерваторов на выборах. Лейбористы указывают, что это обойдется в миллиарды. Притом что проблема возникла из-за значительного сокращения армии самими же консерваторами до "наименьшего размера со времен Наполеона". Инициативу премьера раскритиковали также экс-главнокомандующий ВМС Алан Уэст, бывшие начальник Генштаба Ричард Даннатт и министр обороны Майкл Портильо."Тем, кто жалуется, я отвечу, что быть гражданином — значит не только пользоваться правами, но и выполнять обязанности", — отреагировал Сунак. По его мнению, молодежь должна больше делать для страны.Трудности и решенияЕще зимой начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс говорил, что нужно создать некую "гражданскую армию" на случай войны. За три года вооруженные силы следует увеличить до 120 тысяч человек, включая "стратегический резерв" из отставников. Однако тогда правительство подчеркивало: возращения к призыву не будет. Сейчас в армии Британии около 110 тысяч солдат и офицеров.В докладе Международного института стратегических исследований (IISS) отмечается, что в Европе с 2015-го войск почти не прибавилось (лишь Германия и Франция сформировали по одному новому подразделению). Большинство стран способны выставить только одну бригаду полного состава в несколько тысяч военнослужащих.В Берлине хотят увеличить численность армии с 181 до 203 тысяч человек. Без призыва это непросто. В 2023-м бундесвер принял 18 802 новобранцев — всего на 27 больше, чем в 2022-м. Во Франции в прошлом году вообще недобор в три тысячи — как гражданского, так и военного персонала. Там собираются поднять численность с 271 до 275 тысяч.Куда пойдут европейцыНа протяжении десятилетий в рамках проекта World Values Survey (WVS) европейцам задавали вопрос: "Готовы ли вы сражаться за свою страну?". В 2022-м положительно ответили во Франции — 58%, Германии — 40, Нидерландах — 36.Призыв сохранился в Норвегии, Эстонии, Литве, Швеции, Греции, Финляндии, Латвии и Дании. В Великобритании его отменили еще в 1963-м. Сунак не предлагает возвращаться к прежней системе. Но каждый молодой человек, достигнув 18 лет, должен либо пойти в армию, либо в течение 25 дней заниматься общественно полезным трудом, помогая полиции, коммунальщикам или здравоохранению. В прошлом году 64% британцев выступили против обязательной службы.В Швеции восстановили призыв в 2017-м, после семилетнего перерыва. Это поддержали 72% граждан. За уклонение — штрафы и тюремный срок до года. Писториус хочет внедрить в ФРГ примерно такую же схему.Во Франции молодежь более лояльна к армии, чем старшие поколения. С 2026-го французов в возрасте от 16 до 25 лет обяжут проходить всеобщую национальную службу — работу на гражданских и военных объектах от одного до трех месяцев. Для Эммануэля Макрона — это часть "перевооружения"."Мы их заставим? Где их разместить? Как их вооружить? Кто их проконтролирует? В этом нет никакого смысла!" — высказался о возможном призыве французский военный эксперт Жан-Доминик Мерше.Вместо этого он предлагает увеличение резерва за счет тех, кто занят неполный рабочий день. По его мнению, также необходимо разработать более гибкие и привлекательные предложения для молодежи без принуждения. Например, чередование учебы в колледже и службы в армии. На что все-таки решатся в Париже, пока неясно.
https://ria.ru/20240520/migranty-1946623510.html
германия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764688490_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_64a6adc42557f0132a62ce200cd3c8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, великобритания, риши сунак, виктор орбан, манфред вебер, евросоюз, европарламент, эммануэль макрон, нато, политика
В мире, Германия, Франция, Великобритания, Риши Сунак, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Евросоюз, Европарламент, Эммануэль Макрон, НАТО, Политика
"Это безумие". В Европе решили, кто будет воевать с Россией

Орбан назвал безумной идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. В странах Запада планируют увеличить численность своих армий. Но набирать новобранцев прежними методами все сложнее. Возникли разговоры о возвращении обязательной военной службы. На это готовы далеко не все. О новой проблеме ЕС и Великобритании — в материале РИА Новости.

Забытая обязанность

Вопрос воинской повинности может стать одним из первых для обсуждения после июньских выборов в обновленном Европарламенте. Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер предложил соответствующий законопроект. Сразу посыпались возражения. "Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей. Мы должны забыть об общеевропейской армии с обязательным призывом, это безумная идея", — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Немецкая ХДС/ХСС обещает рассмотреть это на национальном уровне. "Я убежден, что Германия нуждается в какой-то форме воинской повинности", — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Отмену призыва при Ангеле Меркель в 2011-м он считает ошибкой. Но "Зеленые", СДПГ, профсоюзы и ассоциации предпринимателей против обязательной службы.
К воинскому призыву может вернуться Великобритания. Премьер Риши Сунак намерен провести реформу в случае успеха консерваторов на выборах. Лейбористы указывают, что это обойдется в миллиарды. Притом что проблема возникла из-за значительного сокращения армии самими же консерваторами до "наименьшего размера со времен Наполеона". Инициативу премьера раскритиковали также экс-главнокомандующий ВМС Алан Уэст, бывшие начальник Генштаба Ричард Даннатт и министр обороны Майкл Портильо.
"Тем, кто жалуется, я отвечу, что быть гражданином — значит не только пользоваться правами, но и выполнять обязанности", — отреагировал Сунак. По его мнению, молодежь должна больше делать для страны.
© AP Photo / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве

Трудности и решения

Еще зимой начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс говорил, что нужно создать некую "гражданскую армию" на случай войны. За три года вооруженные силы следует увеличить до 120 тысяч человек, включая "стратегический резерв" из отставников. Однако тогда правительство подчеркивало: возращения к призыву не будет. Сейчас в армии Британии около 110 тысяч солдат и офицеров.
© Flickr / Royal Navy Media ArchiveВоеннослужащие Вооруженных сил Соединенного Королевства
Военнослужащие вооруженных сил Соединенного королевства - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Flickr / Royal Navy Media Archive
Военнослужащие Вооруженных сил Соединенного Королевства
В докладе Международного института стратегических исследований (IISS) отмечается, что в Европе с 2015-го войск почти не прибавилось (лишь Германия и Франция сформировали по одному новому подразделению). Большинство стран способны выставить только одну бригаду полного состава в несколько тысяч военнослужащих.
В Берлине хотят увеличить численность армии с 181 до 203 тысяч человек. Без призыва это непросто. В 2023-м бундесвер принял 18 802 новобранцев — всего на 27 больше, чем в 2022-м. Во Франции в прошлом году вообще недобор в три тысячи — как гражданского, так и военного персонала. Там собираются поднять численность с 271 до 275 тысяч.

Куда пойдут европейцы

На протяжении десятилетий в рамках проекта World Values Survey (WVS) европейцам задавали вопрос: "Готовы ли вы сражаться за свою страну?". В 2022-м положительно ответили во Франции — 58%, Германии — 40, Нидерландах — 36.
© РИА Новости / Николай Филяков | Перейти в медиабанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Призыв сохранился в Норвегии, Эстонии, Литве, Швеции, Греции, Финляндии, Латвии и Дании. В Великобритании его отменили еще в 1963-м. Сунак не предлагает возвращаться к прежней системе. Но каждый молодой человек, достигнув 18 лет, должен либо пойти в армию, либо в течение 25 дней заниматься общественно полезным трудом, помогая полиции, коммунальщикам или здравоохранению. В прошлом году 64% британцев выступили против обязательной службы.
В Швеции восстановили призыв в 2017-м, после семилетнего перерыва. Это поддержали 72% граждан. За уклонение — штрафы и тюремный срок до года. Писториус хочет внедрить в ФРГ примерно такую же схему.
© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон во время учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
Во Франции молодежь более лояльна к армии, чем старшие поколения. С 2026-го французов в возрасте от 16 до 25 лет обяжут проходить всеобщую национальную службу — работу на гражданских и военных объектах от одного до трех месяцев. Для Эммануэля Макрона — это часть "перевооружения".
"Мы их заставим? Где их разместить? Как их вооружить? Кто их проконтролирует? В этом нет никакого смысла!" — высказался о возможном призыве французский военный эксперт Жан-Доминик Мерше.
Вместо этого он предлагает увеличение резерва за счет тех, кто занят неполный рабочий день. По его мнению, также необходимо разработать более гибкие и привлекательные предложения для молодежи без принуждения. Например, чередование учебы в колледже и службы в армии. На что все-таки решатся в Париже, пока неясно.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Все из-за них". Ближайший партнер Киева резко отказал Брюсселю
20 мая, 08:00
 
В миреГерманияФранцияВеликобританияРиши СунакВиктор ОрбанМанфред ВеберЕвросоюзЕвропарламентЭммануэль МакронНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала