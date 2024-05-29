https://ria.ru/20240529/energodar-1949074604.html

ВСУ обстреляли Энергодар

ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 29.05.2024

ВСУ обстреляли Энергодар

Украинские войска ведут обстрел города Энергодар в Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:59

2024-05-29T10:59

2024-05-29T10:59

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Энергодар в Запорожской области, сообщают местные власти. Накануне ВСУ в результате хаотичного обстрела города из артиллерии пострадали два сотрудника тепловодоканала. "Внимание. Ведется обстрел города. На улицу не выходить!" - говорится в сообщении администрации Энергодара.

https://ria.ru/20240529/marinka-1949048433.html

энергодар

запорожская область

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Варвара Скокшина

энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия