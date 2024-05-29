https://ria.ru/20240529/energodar-1949074604.html
ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ обстреляли Энергодар
Украинские войска ведут обстрел города Энергодар в Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:59
2024-05-29T10:59
2024-05-29T10:59
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Энергодар в Запорожской области, сообщают местные власти. Накануне ВСУ в результате хаотичного обстрела города из артиллерии пострадали два сотрудника тепловодоканала. "Внимание. Ведется обстрел города. На улицу не выходить!" - говорится в сообщении администрации Энергодара.
https://ria.ru/20240529/marinka-1949048433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия