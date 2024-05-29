https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949097507.html
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже
Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:32
2024-05-29T12:32
2024-05-29T14:49
воронеж
ольга казакова
госдума рф
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. Как сообщал журналистам представитель регионального правительства, ситуацию изучают в министерстве образования региона. "Надо изучать обстоятельства, в которых это произошло, разбираться. И после этого делать выводы, что это было: недопустимые действия или правонарушение охранников? Если вина будет доказана, то эти люди должны быть отстранены от работы в школе. В такой период нужно быть особо внимательными к выпускникам и не допускать перегибов", - сказала Казакова.
https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, ольга казакова, госдума рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Ольга Казакова, Госдума РФ, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже
Депутат призвала отстранить от работы виновных за инцидент на ЕГЭ в Воронеже
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. Как сообщал журналистам представитель регионального правительства, ситуацию изучают в министерстве образования региона.
"Надо изучать обстоятельства, в которых это произошло, разбираться. И после этого делать выводы, что это было: недопустимые действия или правонарушение охранников? Если вина будет доказана, то эти люди должны быть отстранены от работы в школе. В такой период нужно быть особо внимательными к выпускникам и не допускать перегибов", - сказала Казакова.