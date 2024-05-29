https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949097507.html

В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже

В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024

В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже

Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:32

2024-05-29T12:32

2024-05-29T14:49

воронеж

ольга казакова

госдума рф

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. Как сообщал журналистам представитель регионального правительства, ситуацию изучают в министерстве образования региона. "Надо изучать обстоятельства, в которых это произошло, разбираться. И после этого делать выводы, что это было: недопустимые действия или правонарушение охранников? Если вина будет доказана, то эти люди должны быть отстранены от работы в школе. В такой период нужно быть особо внимательными к выпускникам и не допускать перегибов", - сказала Казакова.

https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронеж, ольга казакова, госдума рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже