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В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
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12:32 29.05.2024 (обновлено: 14:49 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949097507.html
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже
Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:32
2024-05-29T14:49
воронеж
ольга казакова
госдума рф
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. Как сообщал журналистам представитель регионального правительства, ситуацию изучают в министерстве образования региона. "Надо изучать обстоятельства, в которых это произошло, разбираться. И после этого делать выводы, что это было: недопустимые действия или правонарушение охранников? Если вина будет доказана, то эти люди должны быть отстранены от работы в школе. В такой период нужно быть особо внимательными к выпускникам и не допускать перегибов", - сказала Казакова.
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воронеж, ольга казакова, госдума рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Ольга Казакова, Госдума РФ, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже

Депутат призвала отстранить от работы виновных за инцидент на ЕГЭ в Воронеже

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Надо разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, если вина будет доказана, эти люди должны быть отстранены от работы в школе, заявила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. Как сообщал журналистам представитель регионального правительства, ситуацию изучают в министерстве образования региона.
"Надо изучать обстоятельства, в которых это произошло, разбираться. И после этого делать выводы, что это было: недопустимые действия или правонарушение охранников? Если вина будет доказана, то эти люди должны быть отстранены от работы в школе. В такой период нужно быть особо внимательными к выпускникам и не допускать перегибов", - сказала Казакова.
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ВоронежОльга КазаковаГосдума РФСкандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
 
 
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