Запад не обращался к России с вопросом о торговле за рубли, заявили в МИД
МИД: Запад не обращался к России по созданию систем для оплаты товаров рублями
© iStock.com / Sergey DementyevРубли
© iStock.com / Sergey Dementyev
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Западные страны не обращались к Москве с вопросом о создании систем, которая позволяла бы российским компаниям приобретать товары из этих стран за рубли, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Аналогичный механизм был запущен Итало-Российской торговой палатой в феврале этого года в тестовом режиме для компаний-членов палаты. В товарообмен включались только категории товаров, разрешенные для ввоза в Россию. В конце апреля стало известно, что ИРТП приостановила работу системы после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции.
"О существовании или попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, нам неизвестно. Обращения на этот счет не поступали", - сказал он.
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"Вместе с тем показательно, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами. К сожалению для местных компаний, европейские власти продолжают "ставить палки в колеса" любым попыткам оживить торговое взаимодействие с нашей страной и приносят собственные экономические приоритеты в жертву пресловутой "трансатлантической солидарности", идя на поводу у американского суверена", - указал дипломат.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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