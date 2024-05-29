https://ria.ru/20240529/ekonomika-1949055085.html

Запад не обращался к России с вопросом о торговле за рубли, заявили в МИД

Запад не обращался к России с вопросом о торговле за рубли, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024

Запад не обращался к России с вопросом о торговле за рубли, заявили в МИД

Западные страны не обращались к Москве с вопросом о создании систем, которая позволяла бы российским компаниям приобретать товары из этих стран за рубли, заявил РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:14

2024-05-29T09:14

2024-05-29T09:14

экономика

россия

москва

италия

дмитрий биричевский

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Западные страны не обращались к Москве с вопросом о создании систем, которая позволяла бы российским компаниям приобретать товары из этих стран за рубли, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Аналогичный механизм был запущен Итало-Российской торговой палатой в феврале этого года в тестовом режиме для компаний-членов палаты. В товарообмен включались только категории товаров, разрешенные для ввоза в Россию. В конце апреля стало известно, что ИРТП приостановила работу системы после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции. "О существовании или попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, нам неизвестно. Обращения на этот счет не поступали", - сказал он. "Вместе с тем показательно, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами. К сожалению для местных компаний, европейские власти продолжают "ставить палки в колеса" любым попыткам оживить торговое взаимодействие с нашей страной и приносят собственные экономические приоритеты в жертву пресловутой "трансатлантической солидарности", идя на поводу у американского суверена", - указал дипломат. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240429/italiya-1943004617.html

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москва

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, италия, дмитрий биричевский, владимир путин