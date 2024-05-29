https://ria.ru/20240529/ekaterinburg-1949181931.html
Депутат из Екатеринбурга пояснил свои слова об отправке собак на СВО
Депутат из Екатеринбурга пояснил свои слова об отправке собак на СВО - РИА Новости, 29.05.2024
Депутат из Екатеринбурга пояснил свои слова об отправке собак на СВО
Отправлять или нет бездомных собак в зону специальной военной операции было вопросом, а не готовой инициативой, пояснил РИА Новости депутат гордумы... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:30
2024-05-29T17:30
2024-05-29T18:15
общество
екатеринбург
владимир бурматов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155946/50/1559465052_0:50:1920:1130_1920x0_80_0_0_b4461b6e3466e528626393b77519893f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Отправлять или нет бездомных собак в зону специальной военной операции было вопросом, а не готовой инициативой, пояснил РИА Новости депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин. "Не могу оценивать каждое мнение, каждый комментарий, я исходил исключительно из сути вопроса. А это был вопрос, а не готовая инициатива. Мне четко дали ответ, что у нас уже примеры есть, собачки там работают", — сказал он.Во вторник на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону спецоперации. По его словам, во время Великой Отечественной войны более 68 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. "Он задался вопросом, что, возможно, имеет смысл найти применение собакам в зоне СВО. На это депутату ответили, что их "там достаточно". Слова Зиганшина вызвали большой резонанс. Также, по данным издания "Подъем", в Госдуме предложение екатеринбургского депутата раскритиковали, отметив, что на СВО работают специально обученные собаки, "на убой животных туда не отправляют". Издание цитирует слова первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, который предложил Зиганшину для начала взять самому собаку из приюта. В разговоре с РИА Новости Зиганшин отметил, что не имел в виду больных и агрессивных собак и "вообще не конкретизировал". "Нужно уметь видеть зерно, суть, а не голословно критиковать. Тем более я связался с близкими товарищами, которые находятся сейчас на линии соприкосновения, они подтвердили, что собаки применяются", — отметил депутат.Он добавил, что идея требует оценки со стороны военных специалистов — они могут поставить точку в этом вопросе. "Мое мнение, я могу ошибаться, но держать собаку в квартире — не совсем правильно, посмотрите, что творится в наших дворах весной. Это имеет место, если собака маленькая или ее содержать в загородном доме, деревне. Я лично не готов держать собаку в квартире. Если кому-то нравится, лично мне — нет", — ответил на критику Зиганшин.Депутат подчеркнул, что нужно решать вопрос с бродячими собаками в городе, из-за чего он и предложил "посмотреть и в эту сторону".
https://ria.ru/20240211/napadenie-1926710769.html
https://ria.ru/20230421/usyplenie-1866991797.html
https://ria.ru/20240424/krasnoyarsk-1941962342.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155946/50/1559465052_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_8585f1ceeb37452032b4470045e1eaec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатеринбург, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Екатеринбург, Владимир Бурматов, Госдума РФ
Депутат из Екатеринбурга пояснил свои слова об отправке собак на СВО
Депутат Зиганшин назвал свои слова об отправке бродячих псов на СВО вопросом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Отправлять или нет бездомных собак в зону специальной военной операции было вопросом, а не готовой инициативой, пояснил РИА Новости депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин.
«
"Не могу оценивать каждое мнение, каждый комментарий, я исходил исключительно из сути вопроса. А это был вопрос, а не готовая инициатива. Мне четко дали ответ, что у нас уже примеры есть, собачки там работают", — сказал он.
Во вторник на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону спецоперации. По его словам, во время Великой Отечественной войны более 68 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. "Он задался вопросом, что, возможно, имеет смысл найти применение собакам в зоне СВО. На это депутату ответили, что их "там достаточно".
Слова Зиганшина вызвали большой резонанс. Также, по данным издания "Подъем", в Госдуме
предложение екатеринбургского депутата раскритиковали, отметив, что на СВО работают специально обученные собаки, "на убой животных туда не отправляют". Издание цитирует слова первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова
, который предложил Зиганшину для начала взять самому собаку из приюта.
В разговоре с РИА Новости Зиганшин отметил, что не имел в виду больных и агрессивных собак и "вообще не конкретизировал".
«
"Нужно уметь видеть зерно, суть, а не голословно критиковать. Тем более я связался с близкими товарищами, которые находятся сейчас на линии соприкосновения, они подтвердили, что собаки применяются", — отметил депутат.
Он добавил, что идея требует оценки со стороны военных специалистов — они могут поставить точку в этом вопросе.
"Мое мнение, я могу ошибаться, но держать собаку в квартире — не совсем правильно, посмотрите, что творится в наших дворах весной. Это имеет место, если собака маленькая или ее содержать в загородном доме, деревне. Я лично не готов держать собаку в квартире. Если кому-то нравится, лично мне — нет", — ответил на критику Зиганшин.
Депутат подчеркнул, что нужно решать вопрос с бродячими собаками в городе, из-за чего он и предложил "посмотреть и в эту сторону".