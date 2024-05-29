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В Госдуме призвали Рособрнадзор проверить инцидент перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
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14:48 29.05.2024 (обновлено: 14:57 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ege-1949134801.html
В Госдуме призвали Рособрнадзор проверить инцидент перед ЕГЭ в Воронеже
В Госдуме призвали Рособрнадзор проверить инцидент перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
В Госдуме призвали Рособрнадзор проверить инцидент перед ЕГЭ в Воронеже
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева с просьбой разобраться с инцидентом в одной из школ Воронежа... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:48
2024-05-29T14:57
воронежская область
воронеж
борис чернышов (депутат)
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева с просьбой разобраться с инцидентом в одной из школ Воронежа перед сдачей ЕГЭ, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас инициировать проверку действий сотрудников охраны МБОУ СОШ N262 и администрации образовательного учреждения, а также, в целях недопущения повторения подобных ситуаций, дополнительно направить в образовательные учреждения соответствующие инструктивные материалы", - написано в обращении. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы рассказали Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором девушка в белом свитере проходит через "рамку", та, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье. Школьницу вряд ли просили приподнять кофту, жалобу в минобразования региона она не подавала, заявил РИА Новости источник в правительстве Воронежской области.
https://ria.ru/20240529/ege-1949080245.html
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
воронежская область
воронеж
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воронежская область, воронеж, борис чернышов (депутат), анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Воронежская область, Воронеж, Борис Чернышов (депутат), Анзор Музаев, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В Госдуме призвали Рособрнадзор проверить инцидент перед ЕГЭ в Воронеже

Чернышов попросил Рособрнадзор разобраться с инцидентом перед ЕГЭ в Воронеже

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева с просьбой разобраться с инцидентом в одной из школ Воронежа перед сдачей ЕГЭ, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Прошу вас инициировать проверку действий сотрудников охраны МБОУ СОШ N262 и администрации образовательного учреждения, а также, в целях недопущения повторения подобных ситуаций, дополнительно направить в образовательные учреждения соответствующие инструктивные материалы", - написано в обращении.
Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Воронеже не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ
11:19
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы рассказали Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором девушка в белом свитере проходит через "рамку", та, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.
Школьницу вряд ли просили приподнять кофту, жалобу в минобразования региона она не подавала, заявил РИА Новости источник в правительстве Воронежской области.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
14:12
 
Воронежская областьВоронежБорис Чернышов (депутат)Анзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Госдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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