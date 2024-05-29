В Госдуме призвали Рособрнадзор проверить инцидент перед ЕГЭ в Воронеже
Чернышов попросил Рособрнадзор разобраться с инцидентом перед ЕГЭ в Воронеже
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева с просьбой разобраться с инцидентом в одной из школ Воронежа перед сдачей ЕГЭ, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу вас инициировать проверку действий сотрудников охраны МБОУ СОШ N262 и администрации образовательного учреждения, а также, в целях недопущения повторения подобных ситуаций, дополнительно направить в образовательные учреждения соответствующие инструктивные материалы", - написано в обращении.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы рассказали Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором девушка в белом свитере проходит через "рамку", та, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.
Школьницу вряд ли просили приподнять кофту, жалобу в минобразования региона она не подавала, заявил РИА Новости источник в правительстве Воронежской области.