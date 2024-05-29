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Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство - РИА Новости, 29.05.2024
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14:07 29.05.2024 (обновлено: 14:45 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/efimov-1949017788.html
Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство
Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство - РИА Новости, 29.05.2024
Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство
В Савеловском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) сформируют современное деловое пространство, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:07
2024-05-29T14:45
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Савеловском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) сформируют современное деловое пространство, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Речь идет о почти четырех гектарах на Вятской улице по владении 41А, на пересечении с 4-м Вятским переулком. В настоящее время его занимают устаревшие объекты."На участке площадью 3,49 гектара предусмотрено строительство общественно-деловой недвижимости общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 510 миллионов рублей", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, благодаря проекту появится около 1,5 тысячи рабочих мест.Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru. "Планируется построить спортивные и торгово-развлекательные центры, банковские отделения, офисы, кафе и рестораны", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.Кроме того, на участке проведут благоустройство, уточнил Гаман.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Савеловском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) сформируют современное деловое пространство, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о почти четырех гектарах на Вятской улице по владении 41А, на пересечении с 4-м Вятским переулком. В настоящее время его занимают устаревшие объекты.
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"На участке площадью 3,49 гектара предусмотрено строительство общественно-деловой недвижимости общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 510 миллионов рублей", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, благодаря проекту появится около 1,5 тысячи рабочих мест.
Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru. "Планируется построить спортивные и торгово-развлекательные центры, банковские отделения, офисы, кафе и рестораны", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.
Кроме того, на участке проведут благоустройство, уточнил Гаман.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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