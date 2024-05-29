https://ria.ru/20240529/efimov-1949017788.html

Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство

Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство - РИА Новости, 29.05.2024

Ефимов: в Савеловском районе Москвы по КРТ создадут деловое пространство

В Савеловском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) сформируют современное деловое пространство, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:07

2024-05-29T14:07

2024-05-29T14:45

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Савеловском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) сформируют современное деловое пространство, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Речь идет о почти четырех гектарах на Вятской улице по владении 41А, на пересечении с 4-м Вятским переулком. В настоящее время его занимают устаревшие объекты."На участке площадью 3,49 гектара предусмотрено строительство общественно-деловой недвижимости общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 510 миллионов рублей", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, благодаря проекту появится около 1,5 тысячи рабочих мест.Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru. "Планируется построить спортивные и торгово-развлекательные центры, банковские отделения, офисы, кафе и рестораны", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.Кроме того, на участке проведут благоустройство, уточнил Гаман.

https://ria.ru/20240525/obekty-1948260650.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы