https://ria.ru/20240529/efimov-1949017290.html

Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли

Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли - РИА Новости, 29.05.2024

Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли

С начала 2024 года в Москве в программу комплексного развития территорий (КРТ) вовлекли более 400 гектаров земли, а общая площадь под реализацию программы... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:07

2024-05-29T09:07

2024-05-29T09:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве в программу комплексного развития территорий (КРТ) вовлекли более 400 гектаров земли, а общая площадь под реализацию программы превысила 3,1 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что столица активно возвращает в оборот заброшенные и неэффективно используемые участки земли, а на их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой – жильем, социальными объектами и рабочими местами."С начала реализации программы в Москве обследовали более 18 тысяч гектаров территорий. Если в 2020 году площадь территорий под реализацию проектов КРТ составляла около двух тысяч гектаров, то сегодня она превышает 3,1 тысячи гектаров. Только с начала 2024 года в программу вовлекли более 400 гектаров земли", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на сегодняшний день инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации 78 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью более тысячи гектаров. По его словам, на месте аварийных зданий и старых складов появится более 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая современное жилье, общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что количество проектов КРТ выросло с 228 до 236. Благодаря этому площадь вовлеченных в программу участков увеличилась с 2,7 тысячи до более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240527/proizvodstvo-1948261634.html

https://ria.ru/20240525/obekty-1948260650.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы