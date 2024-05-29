Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/efimov-1949017290.html
Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли
Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли - РИА Новости, 29.05.2024
Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли
С начала 2024 года в Москве в программу комплексного развития территорий (КРТ) вовлекли более 400 гектаров земли, а общая площадь под реализацию программы... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:07
2024-05-29T09:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_aa99e7ec111d6cb2e2fbdefbcdcd0e80.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве в программу комплексного развития территорий (КРТ) вовлекли более 400 гектаров земли, а общая площадь под реализацию программы превысила 3,1 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что столица активно возвращает в оборот заброшенные и неэффективно используемые участки земли, а на их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой – жильем, социальными объектами и рабочими местами."С начала реализации программы в Москве обследовали более 18 тысяч гектаров территорий. Если в 2020 году площадь территорий под реализацию проектов КРТ составляла около двух тысяч гектаров, то сегодня она превышает 3,1 тысячи гектаров. Только с начала 2024 года в программу вовлекли более 400 гектаров земли", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на сегодняшний день инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации 78 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью более тысячи гектаров. По его словам, на месте аварийных зданий и старых складов появится более 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая современное жилье, общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что количество проектов КРТ выросло с 228 до 236. Благодаря этому площадь вовлеченных в программу участков увеличилась с 2,7 тысячи до более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240527/proizvodstvo-1948261634.html
https://ria.ru/20240525/obekty-1948260650.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_91:0:1554:1097_1920x0_80_0_0_d7fbeb314769517cecc02e1452417c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве в программу комплексного развития территорий (КРТ) вовлекли более 400 гектаров земли, а общая площадь под реализацию программы превысила 3,1 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что столица активно возвращает в оборот заброшенные и неэффективно используемые участки земли, а на их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой – жильем, социальными объектами и рабочими местами.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Ефимов: в Москве построят новые соцобъекты и производства благодаря КРТ
27 мая, 09:05
"С начала реализации программы в Москве обследовали более 18 тысяч гектаров территорий. Если в 2020 году площадь территорий под реализацию проектов КРТ составляла около двух тысяч гектаров, то сегодня она превышает 3,1 тысячи гектаров. Только с начала 2024 года в программу вовлекли более 400 гектаров земли", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на сегодняшний день инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации 78 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью более тысячи гектаров. По его словам, на месте аварийных зданий и старых складов появится более 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая современное жилье, общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что количество проектов КРТ выросло с 228 до 236. Благодаря этому площадь вовлеченных в программу участков увеличилась с 2,7 тысячи до более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Ефимов: в Москве построят 16 медицинских объектов по программе КРТ
25 мая, 12:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала