Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве в программу комплексного развития территорий (КРТ) вовлекли более 400 гектаров земли, а общая площадь под реализацию программы превысила 3,1 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что столица активно возвращает в оборот заброшенные и неэффективно используемые участки земли, а на их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой – жильем, социальными объектами и рабочими местами.
"С начала реализации программы в Москве обследовали более 18 тысяч гектаров территорий. Если в 2020 году площадь территорий под реализацию проектов КРТ составляла около двух тысяч гектаров, то сегодня она превышает 3,1 тысячи гектаров. Только с начала 2024 года в программу вовлекли более 400 гектаров земли", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на сегодняшний день инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации 78 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью более тысячи гектаров. По его словам, на месте аварийных зданий и старых складов появится более 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая современное жилье, общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что количество проектов КРТ выросло с 228 до 236. Благодаря этому площадь вовлеченных в программу участков увеличилась с 2,7 тысячи до более 3,1 тысячи гектаров.