https://ria.ru/20240529/efimov-1949016745.html

Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест

Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест - РИА Новости, 29.05.2024

Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест

В Бутырском районе Москвы частный инвестор построит школу на 325 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:07

2024-05-29T10:07

2024-05-29T10:51

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Бутырском районе Москвы частный инвестор построит школу на 325 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвестор возведет школу в Бутырском районе на северо-востоке столицы по адресу: Огородный проезд, дом 4, строение 1. Ее площадь составит 6,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 325 мест. При проектировании учтены новейшие стандарты образования, которые обеспечивают всестороннее развитие ребенка. После ввода в эксплуатацию школу передадут в систему образования города Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как указывается в сообщении, школу, а также детсад на 125 воспитанников построят в жилом квартале Upside Towers компании Upside Development.Четырехэтажное здание школы оформят металлическими панелями и объемными стеклянными поверхностями. В учебном заведении организуют медиатеку и IT-полигон, обустроят спорткластер, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240527/kampus-1948352262.html

https://ria.ru/20240524/shkola-1948008932.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы