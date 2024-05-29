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Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест - РИА Новости, 29.05.2024
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10:07 29.05.2024 (обновлено: 10:51 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/efimov-1949016745.html
Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест
Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест - РИА Новости, 29.05.2024
Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест
В Бутырском районе Москвы частный инвестор построит школу на 325 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:07
2024-05-29T10:51
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Бутырском районе Москвы частный инвестор построит школу на 325 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвестор возведет школу в Бутырском районе на северо-востоке столицы по адресу: Огородный проезд, дом 4, строение 1. Ее площадь составит 6,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 325 мест. При проектировании учтены новейшие стандарты образования, которые обеспечивают всестороннее развитие ребенка. После ввода в эксплуатацию школу передадут в систему образования города Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как указывается в сообщении, школу, а также детсад на 125 воспитанников построят в жилом квартале Upside Towers компании Upside Development.Четырехэтажное здание школы оформят металлическими панелями и объемными стеклянными поверхностями. В учебном заведении организуют медиатеку и IT-полигон, обустроят спорткластер, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240527/kampus-1948352262.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Бутырском районе столицы появится новая школа на 325 мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Бутырском районе Москвы частный инвестор построит школу на 325 учеников, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвестор возведет школу в Бутырском районе на северо-востоке столицы по адресу: Огородный проезд, дом 4, строение 1. Ее площадь составит 6,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 325 мест. При проектировании учтены новейшие стандарты образования, которые обеспечивают всестороннее развитие ребенка. После ввода в эксплуатацию школу передадут в систему образования города Москвы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Ефимов: новый кампус МГТУ имени Баумана завершен на 90%
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Как указывается в сообщении, школу, а также детсад на 125 воспитанников построят в жилом квартале Upside Towers компании Upside Development.
Четырехэтажное здание школы оформят металлическими панелями и объемными стеклянными поверхностями. В учебном заведении организуют медиатеку и IT-полигон, обустроят спорткластер, добавляется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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