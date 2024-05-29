https://ria.ru/20240529/dyumin-1949057884.html

Дюмин провел совещание по подготовке к заседанию Госсовета

Дюмин провел совещание по подготовке к заседанию Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024

Дюмин провел совещание по подготовке к заседанию Госсовета

Алексей Дюмин, назначенный в среду секретарем Государственного совета РФ, накануне провел совещание-семинар по подготовке к заседанию Госсовета и Совета при... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:43

2024-05-29T09:43

2024-05-29T09:43

политика

россия

тульская область

алексей дюмин

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Алексей Дюмин, назначенный в среду секретарем Государственного совета РФ, накануне провел совещание-семинар по подготовке к заседанию Госсовета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из сообщения пресс-службы правительства Тульской области. По словам врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, на семинаре-совещании были сформированы комплексные практические решения. "Исходя из опыта работы на должности главы субъекта, мы с нашими коллегами-губернаторами понимаем ключевые моменты, которые нужно синхронизировать на уровне федерального центра. Эта работа непростая, достаточно сложная, есть определенные финансовые ограничения. Но мы знаем приоритеты, которые обозначил президент РФ. Здесь самое главное сделать синхронизацию с экономическим и финансовым блоками", - сказал Дюмин. Кремль 14 мая сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал его первый зам Миляев.

https://ria.ru/20240516/dyumin-1946459454.html

россия

тульская область

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политика, россия, тульская область, алексей дюмин, владимир путин