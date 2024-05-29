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В Самарской области три человека погибли в ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 29.05.2024
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В Самарской области три человека погибли в ДТП с мотоциклом
В Самарской области три человека погибли в ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 29.05.2024
В Самарской области три человека погибли в ДТП с мотоциклом
Три человека погибли, двое доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля и мотоцикла в Самарской области. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:02
2024-05-29T09:02
происшествия
авто
самарская область
волжский район
специальная военная операция на украине
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля и мотоцикла в Самарской области. По данным регионального ГУМВД России, авария с легковым автомобилем и мотоциклом произошла 28 мая примерно в 23.15 (22.15 мск) в Волжском районе на автодороге Волжский-Курумоч-Урал. "На месте происшествия погибли три человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибли две женщины-пассажиры из автомобиля и водитель мотоцикла. Еще два человека из легкового автомобиля были доставлены в больницу. Собственную проверку по факту аварии организовала прокуратура Самарской области. В частности, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщается на сайте областной прокуратуры. На месте ДТП работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координировал прокурор Волжского района Руслан Митерев.
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происшествия, авто, самарская область, волжский район
Происшествия, Авто, Самарская область, Волжский район, Специальная военная операция на Украине
В Самарской области три человека погибли в ДТП с мотоциклом

В Самарской области три человека погибли, двое пострадали в ДТП с мотоциклом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля и мотоцикла в Самарской области.
По данным регионального ГУМВД России, авария с легковым автомобилем и мотоциклом произошла 28 мая примерно в 23.15 (22.15 мск) в Волжском районе на автодороге Волжский-Курумоч-Урал.
«
"На месте происшествия погибли три человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибли две женщины-пассажиры из автомобиля и водитель мотоцикла. Еще два человека из легкового автомобиля были доставлены в больницу.
Собственную проверку по факту аварии организовала прокуратура Самарской области. В частности, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщается на сайте областной прокуратуры. На месте ДТП работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координировал прокурор Волжского района Руслан Митерев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвтоСамарская областьВолжский район
 
 
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