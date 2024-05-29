https://ria.ru/20240529/dtp-1949051409.html

В центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами

В центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами - РИА Новости, 29.05.2024

В центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами

ДТП с двумя мотоциклистами произошло на Смоленской площади в центре Москвы, движение в районе происшествия затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:55

2024-05-29T08:55

2024-05-29T08:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ДТП с двумя мотоциклистами произошло на Смоленской площади в центре Москвы, движение в районе происшествия затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Смоленской площади, в районе дома 3, произошло ДТП с двумя мотоциклистами. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.

https://ria.ru/20230916/dtp-1896703644.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва