https://ria.ru/20240529/dtp-1949051409.html
В центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами
В центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами - РИА Новости, 29.05.2024
В центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами
ДТП с двумя мотоциклистами произошло на Смоленской площади в центре Москвы, движение в районе происшествия затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:55
2024-05-29T08:55
2024-05-29T08:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ДТП с двумя мотоциклистами произошло на Смоленской площади в центре Москвы, движение в районе происшествия затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Смоленской площади, в районе дома 3, произошло ДТП с двумя мотоциклистами. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.
https://ria.ru/20230916/dtp-1896703644.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами
На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с двумя мотоциклистами