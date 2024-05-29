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Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже рассказал об инциденте с досмотром

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже рассказал об инциденте с досмотром - РИА Новости, 29.05.2024

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже рассказал об инциденте с досмотром

Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ в школе Воронежа заявил, что был шокирован тем, что выпускники на эмоциях поднимали одежду, в прошлом году, РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:48

2024-05-29T20:48

2024-05-29T20:48

общество

воронеж

воронежская область

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ в школе Воронежа заявил, что был шокирован тем, что выпускники на эмоциях поднимали одежду, в прошлом году, по его словам, такого не было. Официальный Telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа опубликовал комментарий сотрудника пункта проведения экзамена в школе №62 Воронежа. Организатор вне аудитории Дмитрий Скляр, который стоял на рамке металлодетектора, рассказал, что выполняет эту работу уже третий год, а в этой школе – второй. "В прошлом году все проходило спокойно, без каких-либо проблем и конфликтов. В этом году поведением некоторых выпускников был обескуражен", - цитирует Скляра Telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа. Он рассказал, что его функция простая: стоять и "слушать рамки". А в случае сигнала – просить выпускников вернуться, чтобы выложить предметы, которые могут его давать. На этом его функционал закончен. По его словам, почти всегда экзаменуемые спокойно выкладывали лишнее и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором. "В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было", - сказал Скляр. Он отметил, что рядом с ним находились, в частности, директор школы, общественные наблюдатели, руководитель пункта приема ЕГЭ, сотрудники полиции. По его словам, он расстроен тем, что общественность незаслуженно направила негатив на него. "То, что говорят, то, что пишут, что рассказывают – много чего неправда, много неприятного", - сказал Скляр. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.

https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html

https://ria.ru/20240529/ege-1949080245.html

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Наталья Макарова

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