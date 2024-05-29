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Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора
Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора - РИА Новости, 29.05.2024
Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора
Запланирована встреча комитета ГД по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым в связи со случаем с ЕГЭ в Воронеже, сообщила РИА Новости первый... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:09
2024-05-29T15:09
2024-05-29T15:26
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
политика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
воронеж
яна лантратова
анзор музаев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запланирована встреча комитета ГД по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым в связи со случаем с ЕГЭ в Воронеже, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова."Запланирована встреча комитета с главой Рособрнадзора", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20240529/ege-1949143640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скандал с досмотром перед егэ в воронеже, политика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, воронеж, яна лантратова, анзор музаев
Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Политика, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Воронеж, Яна Лантратова, Анзор Музаев
Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора
Думский комитет обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора