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Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора - РИА Новости, 29.05.2024
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15:09 29.05.2024 (обновлено: 15:26 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949144308.html
Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора
Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора - РИА Новости, 29.05.2024
Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора
Запланирована встреча комитета ГД по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым в связи со случаем с ЕГЭ в Воронеже, сообщила РИА Новости первый... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:09
2024-05-29T15:26
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
политика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
воронеж
яна лантратова
анзор музаев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запланирована встреча комитета ГД по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым в связи со случаем с ЕГЭ в Воронеже, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова."Запланирована встреча комитета с главой Рособрнадзора", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20240529/ege-1949143640.html
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скандал с досмотром перед егэ в воронеже, политика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, воронеж, яна лантратова, анзор музаев
Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Политика, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Воронеж, Яна Лантратова, Анзор Музаев
Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора

Думский комитет обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запланирована встреча комитета ГД по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым в связи со случаем с ЕГЭ в Воронеже, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова.
"Запланирована встреча комитета с главой Рособрнадзора", - сказала Лантратова.
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ
15:06
 
Скандал с досмотром перед ЕГЭ в ВоронежеПолитикаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФВоронежЯна ЛантратоваАнзор Музаев
 
 
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