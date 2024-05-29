https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949144308.html

Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора

Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора - РИА Новости, 29.05.2024

Комитет Госдумы обсудит инцидент в воронежской школе с главой Рособрнадзора

Запланирована встреча комитета ГД по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым в связи со случаем с ЕГЭ в Воронеже, сообщила РИА Новости первый... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:09

2024-05-29T15:09

2024-05-29T15:26

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

политика

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

воронеж

яна лантратова

анзор музаев

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запланирована встреча комитета ГД по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым в связи со случаем с ЕГЭ в Воронеже, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова."Запланирована встреча комитета с главой Рособрнадзора", - сказала Лантратова.

https://ria.ru/20240529/ege-1949143640.html

воронеж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

скандал с досмотром перед егэ в воронеже, политика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, воронеж, яна лантратова, анзор музаев