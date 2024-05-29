https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949142849.html

Прокуратура Воронежа проверит информацию о нарушениях досмотра перед ЕГЭ

Прокуратура Воронежа проверит информацию о нарушениях досмотра перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Прокуратура Воронежа проверит информацию о нарушениях досмотра перед ЕГЭ

Воронежская прокуратура после истории с осмотром школьниц перед ЕГЭ проверит информацию о возможных нарушениях. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:04

2024-05-29T15:04

2024-05-29T16:53

происшествия

воронеж

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Воронежская прокуратура после истории с осмотром школьниц перед ЕГЭ проверит информацию о возможных нарушениях."Прокуратура области рассмотрит публикации средств массовой информации о возможных нарушениях в средней школе № 62 г. Воронежа. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Воронежской области.Ранее о начале проверки объявило СУСК России по региону.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы рассказали Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором девушка в белом свитере проходит через "рамку", та, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.Источник в правительстве Воронежской области заявил РИА Новости, что попавшая на видео школьница не обращалась с жалобой в минобразования региона. Подтверждений словам других девушек, выступающих в СМИ, чиновники также, по его словам, не нашли.

https://ria.ru/20240529/kuznetsova-1949136374.html

https://ria.ru/20240529/lantratova-1949143388.html

https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949144308.html

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происшествия, воронеж, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже