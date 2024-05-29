https://ria.ru/20240529/dorogi-1949207060.html

С начала весны в Подмосковье отремонтировали 240 дорог

С начала весны в Подмосковье отремонтировали 240 дорог - РИА Новости, 29.05.2024

С начала весны в Подмосковье отремонтировали 240 дорог

В Подмосковье продолжается кампания по ремонту дорог, которая стартовала с началом весеннего сезона, уже успели обновить более 300 километров покрытия. Об этом... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:04

2024-05-29T19:04

2024-05-29T19:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155564/58/1555645839_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_246911dd25f8ea8524d4bd70097dece5.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Подмосковье продолжается кампания по ремонту дорог, которая стартовала с началом весеннего сезона, уже успели обновить более 300 километров покрытия. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на зампредседателя правительства – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.По словам министра, лидерами по количеству отремонтированных дорог стали Серебряные Пруды, Люберцы, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа."Уложили больше 300 километров покрытия и полностью завершили ремонт на 240 дорогах, что составляет почти треть от запланированного объема", – подчеркнул Гержик.Он добавил, что в число отремонтированных дорог вошли 34 региональные трассы. В настоящее время работы продолжаются. Покрытие обновляют на 200 участках дорог в Московской области.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), алексей гержик