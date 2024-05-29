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С начала весны в Подмосковье отремонтировали 240 дорог
С начала весны в Подмосковье отремонтировали 240 дорог - РИА Новости, 29.05.2024
С начала весны в Подмосковье отремонтировали 240 дорог
В Подмосковье продолжается кампания по ремонту дорог, которая стартовала с началом весеннего сезона, уже успели обновить более 300 километров покрытия. Об этом... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:04
2024-05-29T19:04
2024-05-29T19:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Подмосковье продолжается кампания по ремонту дорог, которая стартовала с началом весеннего сезона, уже успели обновить более 300 километров покрытия. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на зампредседателя правительства – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.По словам министра, лидерами по количеству отремонтированных дорог стали Серебряные Пруды, Люберцы, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа."Уложили больше 300 километров покрытия и полностью завершили ремонт на 240 дорогах, что составляет почти треть от запланированного объема", – подчеркнул Гержик.Он добавил, что в число отремонтированных дорог вошли 34 региональные трассы. В настоящее время работы продолжаются. Покрытие обновляют на 200 участках дорог в Московской области.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик