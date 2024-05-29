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Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/donetsk-1949123073.html
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.05.2024
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, он госпитализирован, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:11
2024-05-29T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
марьинка (днр)
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сергей шойгу
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, он госпитализирован, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Украинские каратели нанесли сегодня удар по поселку городского типа Александровка. В его результате многочисленные осколочные ранения возле дома по улице Ленина получил мужчина 1955 года рождения. Пострадавший доставлен в торакальное отделение лечебного учреждения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html
донецк
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происшествия, донецк, марьинка (днр), петровский район, алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Марьинка (ДНР), Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Сергей Шойгу
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель

В поселке Александровка под Донецком при обстреле пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, он госпитализирован, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Украинские каратели нанесли сегодня удар по поселку городского типа Александровка. В его результате многочисленные осколочные ранения возле дома по улице Ленина получил мужчина 1955 года рождения. Пострадавший доставлен в торакальное отделение лечебного учреждения", - написал Кулемзин.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМарьинка (ДНР)Петровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Сергей Шойгу
 
 
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