https://ria.ru/20240529/donetsk-1949123073.html

Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель

Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.05.2024

Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, он госпитализирован, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:11

2024-05-29T14:11

2024-05-29T14:11

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

марьинка (днр)

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

сергей шойгу

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, он госпитализирован, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Украинские каратели нанесли сегодня удар по поселку городского типа Александровка. В его результате многочисленные осколочные ранения возле дома по улице Ленина получил мужчина 1955 года рождения. Пострадавший доставлен в торакальное отделение лечебного учреждения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html

донецк

марьинка (днр)

петровский район

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Варвара Скокшина

происшествия, донецк, марьинка (днр), петровский район, алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу