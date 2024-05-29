https://ria.ru/20240529/donetsk-1949123073.html
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.05.2024
Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, он госпитализирован, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:11
2024-05-29T14:11
2024-05-29T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
марьинка (днр)
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сергей шойгу
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, он госпитализирован, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Украинские каратели нанесли сегодня удар по поселку городского типа Александровка. В его результате многочисленные осколочные ранения возле дома по улице Ленина получил мужчина 1955 года рождения. Пострадавший доставлен в торакальное отделение лечебного учреждения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Под Донецком при обстреле пострадал мирный житель
В поселке Александровка под Донецком при обстреле пострадал мирный житель