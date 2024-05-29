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СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/dobrovoltsy-1949184228.html
СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены
СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены
Многие их тех граждан Украины, которые добровольно вступили в ряды ВСУ в 2022 году, убиты, ранены или утомлены, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:41
2024-05-29T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многие их тех граждан Украины, которые добровольно вступили в ряды ВСУ в 2022 году, убиты, ранены или утомлены, передает агентство Рейтер. "Некоторые из наиболее мотивированных мужчин и женщин Украины были первыми, кто стали добровольцами в 2022 году. Теперь многие из них мертвы, ранены или изнурены", - говорится в сообщении агентства. По словам украинских солдат, многие молодые граждане Украины не хотят быть отправленными на фронт. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены

Рейтер: многие добровольцы, вступившие в ряды ВСУ в 2022 году, убиты или ранены

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают солдата
Украинские военнослужащие осматривают солдата - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают солдата . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многие их тех граждан Украины, которые добровольно вступили в ряды ВСУ в 2022 году, убиты, ранены или утомлены, передает агентство Рейтер.
«
"Некоторые из наиболее мотивированных мужчин и женщин Украины были первыми, кто стали добровольцами в 2022 году. Теперь многие из них мертвы, ранены или изнурены", - говорится в сообщении агентства.
По словам украинских солдат, многие молодые граждане Украины не хотят быть отправленными на фронт.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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