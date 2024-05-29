https://ria.ru/20240529/dobrovoltsy-1949184228.html

СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены

СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: многие добровольцы, вступившие в ВСУ в 2022 году, убиты или ранены

Многие их тех граждан Украины, которые добровольно вступили в ряды ВСУ в 2022 году, убиты, ранены или утомлены, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:41

2024-05-29T17:41

2024-05-29T17:41

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многие их тех граждан Украины, которые добровольно вступили в ряды ВСУ в 2022 году, убиты, ранены или утомлены, передает агентство Рейтер. "Некоторые из наиболее мотивированных мужчин и женщин Украины были первыми, кто стали добровольцами в 2022 году. Теперь многие из них мертвы, ранены или изнурены", - говорится в сообщении агентства. По словам украинских солдат, многие молодые граждане Украины не хотят быть отправленными на фронт. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины