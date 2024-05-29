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Температура воздуха в Дели побила рекорд - РИА Новости, 29.05.2024
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07:46 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/deli-1949045608.html
Температура воздуха в Дели побила рекорд
Температура воздуха в Дели побила рекорд - РИА Новости, 29.05.2024
Температура воздуха в Дели побила рекорд
Температура воздуха в столице Индии установила новый рекорд, достигнув во вторник 49,9 градусов Цельсия, сообщает метеорологический департамент Индии. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:46
2024-05-29T07:46
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Температура воздуха в столице Индии установила новый рекорд, достигнув во вторник 49,9 градусов Цельсия, сообщает метеорологический департамент Индии. "По данным метеорологического департамента Индии, в некоторых районах, таких как Мунгешпур и Нарела, зарегистрирована температура 49,9 градусов по Цельсию, что на 9 градусов выше нормы. В Наджафгархе также зафиксирована температура 49,8 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении департамента. При этом, основная обсерватория по измерению качества и температуры воздуха, находящаяся в столичном районе Сафдарджунг, зафиксировала среднюю температуру в 48,5 градусов Цельсия, что на пять градусов выше нормы. Ранее самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Дели, составила 49,2 градуса Цельсия и наблюдалась 15-16 мая 2022 года. При этом самым жарким местом Индии стал город Чуру, расположенный на северо-западе штата Раджастхан, там во вторник температура достигла 50,5 градусов Цельсия, что лишь на полградуса уступает национальному рекорду в 51 градус Цельсия, установленному в мае 2016 года в городе Пхалоди, также расположенном в штате Раджастхан. По данным метеорологического департамента Индии, температура в северо-западной и центральной части страны, вероятно, снизится через три дня из-за вторжения влаги из Аравийского моря, а на северо-западе Индии могут быть грозы и дождь в западном регионе Гималаев. Власти советуют людям избегать воздействия палящего солнца, избегать обезвоживания и носить светлую одежду. По сообщениям, с 1 марта в Индии зарегистрировано 16 тысяч случаев теплового удара и 60 случаев смерти людей, вызванной высокой температурой.
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в мире, индия, раджастхан, дели
В мире, Индия, Раджастхан, Дели
Температура воздуха в Дели побила рекорд

Температура воздуха в Дели побила все рекорды, достигнув 49,9 градусов Цельсия

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Температура воздуха в столице Индии установила новый рекорд, достигнув во вторник 49,9 градусов Цельсия, сообщает метеорологический департамент Индии.
"По данным метеорологического департамента Индии, в некоторых районах, таких как Мунгешпур и Нарела, зарегистрирована температура 49,9 градусов по Цельсию, что на 9 градусов выше нормы. В Наджафгархе также зафиксирована температура 49,8 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении департамента.
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При этом, основная обсерватория по измерению качества и температуры воздуха, находящаяся в столичном районе Сафдарджунг, зафиксировала среднюю температуру в 48,5 градусов Цельсия, что на пять градусов выше нормы.
Ранее самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Дели, составила 49,2 градуса Цельсия и наблюдалась 15-16 мая 2022 года.
При этом самым жарким местом Индии стал город Чуру, расположенный на северо-западе штата Раджастхан, там во вторник температура достигла 50,5 градусов Цельсия, что лишь на полградуса уступает национальному рекорду в 51 градус Цельсия, установленному в мае 2016 года в городе Пхалоди, также расположенном в штате Раджастхан.
По данным метеорологического департамента Индии, температура в северо-западной и центральной части страны, вероятно, снизится через три дня из-за вторжения влаги из Аравийского моря, а на северо-западе Индии могут быть грозы и дождь в западном регионе Гималаев.
Власти советуют людям избегать воздействия палящего солнца, избегать обезвоживания и носить светлую одежду. По сообщениям, с 1 марта в Индии зарегистрировано 16 тысяч случаев теплового удара и 60 случаев смерти людей, вызванной высокой температурой.
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