https://ria.ru/20240529/deli-1949045608.html

Температура воздуха в Дели побила рекорд

Температура воздуха в Дели побила рекорд - РИА Новости, 29.05.2024

Температура воздуха в Дели побила рекорд

Температура воздуха в столице Индии установила новый рекорд, достигнув во вторник 49,9 градусов Цельсия, сообщает метеорологический департамент Индии. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:46

2024-05-29T07:46

2024-05-29T07:46

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Температура воздуха в столице Индии установила новый рекорд, достигнув во вторник 49,9 градусов Цельсия, сообщает метеорологический департамент Индии. "По данным метеорологического департамента Индии, в некоторых районах, таких как Мунгешпур и Нарела, зарегистрирована температура 49,9 градусов по Цельсию, что на 9 градусов выше нормы. В Наджафгархе также зафиксирована температура 49,8 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении департамента. При этом, основная обсерватория по измерению качества и температуры воздуха, находящаяся в столичном районе Сафдарджунг, зафиксировала среднюю температуру в 48,5 градусов Цельсия, что на пять градусов выше нормы. Ранее самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Дели, составила 49,2 градуса Цельсия и наблюдалась 15-16 мая 2022 года. При этом самым жарким местом Индии стал город Чуру, расположенный на северо-западе штата Раджастхан, там во вторник температура достигла 50,5 градусов Цельсия, что лишь на полградуса уступает национальному рекорду в 51 градус Цельсия, установленному в мае 2016 года в городе Пхалоди, также расположенном в штате Раджастхан. По данным метеорологического департамента Индии, температура в северо-западной и центральной части страны, вероятно, снизится через три дня из-за вторжения влаги из Аравийского моря, а на северо-западе Индии могут быть грозы и дождь в западном регионе Гималаев. Власти советуют людям избегать воздействия палящего солнца, избегать обезвоживания и носить светлую одежду. По сообщениям, с 1 марта в Индии зарегистрировано 16 тысяч случаев теплового удара и 60 случаев смерти людей, вызванной высокой температурой.

https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html

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в мире, индия, раджастхан, дели